Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Il Gran Premio d'Australia ha segnato l'inizio di una nuova era in Formula 1, grazie all’introduzione delle nuove normative sui motori.

La gara ad Albert Park ha evidenziato il dominio incontrastato di Mercedes, che ha messo in mostra un’auto da corsa di gran classe insieme a una performance eccezionale dei suoi piloti.

Durante la competizione nessuno ha avuto spazio per errori, soprattutto durante la partenza, con ben cinque abbandoni che hanno inciso sull’andamento della gara.

Ferrari, invece, ha offerto una prestazione sorprendente, con Leclerc e Lewis Hamilton che hanno concluso rispettivamente terzi e quarti, assicurando così alla scuderia il secondo posto in classifica.

Alpine ha dato il colpo di scena segnando punti grazie alla solida prova di Pierre Gasly.

Per squadre come Aston Martin e Williams, l’assenza di punti rappresenta un duro colpo per le loro ambizioni, mentre per Cadillac questa prestazione era in linea con le aspettative.

Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il Gran Premio d’Australia?

1. Mercedes – 43 punti

2. Ferrari – 27 punti

3. McLaren – 10 punti

4. Red Bull Racing – 8 punti

5. Haas – 6 punti

6. Racing Bulls – 4 punti

7. Kick Sauber – 2 punti

8. Alpine – 1 punto

9. Williams – 0 punti

10. Cadillac – 0 punti

11. Aston Martin – 0 punti

