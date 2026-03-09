close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025 — Foto: © IMAGO

Ecco la situazione del Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia

Alessandro Lombardo

Il Gran Premio d'Australia ha segnato l'inizio di una nuova era in Formula 1, grazie all’introduzione delle nuove normative sui motori.

La gara ad Albert Park ha evidenziato il dominio incontrastato di Mercedes, che ha messo in mostra un’auto da corsa di gran classe insieme a una performance eccezionale dei suoi piloti.

Durante la competizione nessuno ha avuto spazio per errori, soprattutto durante la partenza, con ben cinque abbandoni che hanno inciso sull’andamento della gara.

Ferrari, invece, ha offerto una prestazione sorprendente, con Leclerc e Lewis Hamilton che hanno concluso rispettivamente terzi e quarti, assicurando così alla scuderia il secondo posto in classifica.

Alpine ha dato il colpo di scena segnando punti grazie alla solida prova di Pierre Gasly.

Per squadre come Aston Martin e Williams, l’assenza di punti rappresenta un duro colpo per le loro ambizioni, mentre per Cadillac questa prestazione era in linea con le aspettative.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il Gran Premio d’Australia?

  • 1. Mercedes – 43 punti
  • 2. Ferrari – 27 punti
  • 3. McLaren – 10 punti
  • 4. Red Bull Racing – 8 punti
  • 5. Haas – 6 punti
  • 6. Racing Bulls – 4 punti
  • 7. Kick Sauber – 2 punti
  • 8. Alpine – 1 punto
  • 9. Williams – 0 punti
  • 10. Cadillac – 0 punti
  • 11. Aston Martin – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Mercedes McLaren Aston Martin Red Bull Racing

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura

Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura

  • 1 ora fa
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

  • 3 ore fa
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia

Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia

  • Oggi 12:00
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

  • 6 marzo 2026 04:41
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama

Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama

  • 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Parla delle nuove regole dopo la P2; Mercedes DOMINA al GP d'Australia

F1 Kimi Antonelli Oggi: Parla delle nuove regole dopo la P2; Mercedes DOMINA al GP d'Australia

  • Oggi 05:05

Appena arrivato

17:00
Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes
16:00
Nella PRIMA GARA, la Mercedes offre ciò che Antonelli e Russell più speravano dalla vettura
15:00
Hamilton ha un "NUOVO ROSCOE" e non crederai a come si chiama
14:00
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia
12:00
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes Ferrari

Hamilton svela il PIANO per dare la caccia alla Mercedes

33 minuti fa
Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia Ferrari

Hamilton denuncia il FALLIMENTO strategico della Ferrari dopo il GP d'Australia

3 ore fa
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia Formula 1

Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia

Oggi 12:00
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA

Oggi 04:30
Ontdek het op Google Play