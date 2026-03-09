close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia

Foto: © IMAGO

Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia

Alessandro Lombardo

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una gara piena di innovazioni, in linea con le nuove regole che hanno trasformato il volto dei monoposto. La competizione si è aperta con l’affermazione dei favoriti, tra cui George Russell e Andrea Kimi Antonelli, capaci di imporsi con sicurezza. Tuttavia, la giornata ha subito una piega inaspettata: sul circuito di Albert Park due vetture – guidate da Oscar Piastri e Nico Hulkenberg – non sono riuscite a partire, causando un inizio di gara problematico.

La prestazione dei piloti spagnoli non è stata all’altezza delle aspettative. Fernando Alonso ha infatti trattato la gara come una sessione di prove, rinunciando a ogni ambizione di vittoria, mentre Carlos Sainz ha subito fin dall’inizio problemi legati all’alettone, che ne hanno compromesso la competitività. In parallelo, la scuderia Ferrari ha sofferto di scelte strategiche poco efficaci: sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc, che avevano ampie possibilità di lottare per il podio, non sono riusciti a sfruttare il potenziale della vettura.

Un episodio negativo ha segnato anche la prestazione di Franco Colapinto, penalizzato dalla stessa Alpine con una detrazione di 15 secondi. Nonostante gli sforzi e le chiusure di gara promettenti, la sanzione ha precluso ogni possibilità di accumulare punti. Questo episodio evidenzia come, in una stagione caratterizzata da continue evoluzioni tecniche e regolamentari, ogni dettaglio strategico e operativo possa fare la differenza nel percorso verso il campionato.

La gara si è infine chiusa con una netta affermazione della Mercedes, che ha conquistato un impressionante 1-2. George Russell ha dominato la corsa con una prestazione impeccabile, mentre Andrea Kimi Antonelli si è assicurato la seconda posizione senza incontrare particolari difficoltà. Con questa doppietta, il team tedesco ha dimostrato la sua superiorità e si conferma come il principale protagonista di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2026?

  • 1. George Russell 25 punti
  • 2. Andrea Kimi Antonelli 18 punti
  • 3. Charles Leclerc 15 punti
  • 4. Lewis Hamilton 12 punti
  • 5. Lando Norris 10 punntos
  • 6. Max Verstappen 8 punti
  • 7. Oliver Bearman 6 punti
  • 8. Arvid Lindblad 4 punti
  • 9. Gabriel Bortoleto 2 punti
  • 10. Pierre Gasly 1 punto
  • 11. Esteban Ocon 0 punti
  • 12. Alexander Albon 0 punti
  • 13. Liam Lawson 0 punti
  • 14. Franco Colapinto 0 punti
  • 15. Carlos Sainz 0 punti
  • 16. Checo Pérez 0 punti
  • 17. Lance Stroll 0 punti
  • 18. Fernando Alonso 0 punti
  • 19. Valtteri Bottas 0 punti
  • 20. Isack Hadjar 0 punti
  • 21. Óscar Piastri 0 punti
  • 22. Nico Hülkenberg 0 punti

