Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
Il Gran Premio d’Australia ha regalato una gara piena di innovazioni, in linea con le nuove regole che hanno trasformato il volto dei monoposto. La competizione si è aperta con l’affermazione dei favoriti, tra cui George Russell e Andrea Kimi Antonelli, capaci di imporsi con sicurezza. Tuttavia, la giornata ha subito una piega inaspettata: sul circuito di Albert Park due vetture – guidate da Oscar Piastri e Nico Hulkenberg – non sono riuscite a partire, causando un inizio di gara problematico.
La prestazione dei piloti spagnoli non è stata all’altezza delle aspettative. Fernando Alonso ha infatti trattato la gara come una sessione di prove, rinunciando a ogni ambizione di vittoria, mentre Carlos Sainz ha subito fin dall’inizio problemi legati all’alettone, che ne hanno compromesso la competitività. In parallelo, la scuderia Ferrari ha sofferto di scelte strategiche poco efficaci: sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc, che avevano ampie possibilità di lottare per il podio, non sono riusciti a sfruttare il potenziale della vettura.
Un episodio negativo ha segnato anche la prestazione di Franco Colapinto, penalizzato dalla stessa Alpine con una detrazione di 15 secondi. Nonostante gli sforzi e le chiusure di gara promettenti, la sanzione ha precluso ogni possibilità di accumulare punti. Questo episodio evidenzia come, in una stagione caratterizzata da continue evoluzioni tecniche e regolamentari, ogni dettaglio strategico e operativo possa fare la differenza nel percorso verso il campionato.
La gara si è infine chiusa con una netta affermazione della Mercedes, che ha conquistato un impressionante 1-2. George Russell ha dominato la corsa con una prestazione impeccabile, mentre Andrea Kimi Antonelli si è assicurato la seconda posizione senza incontrare particolari difficoltà. Con questa doppietta, il team tedesco ha dimostrato la sua superiorità e si conferma come il principale protagonista di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Come procede il Campionato Piloti di F1 2026?
- 1. George Russell 25 punti
- 2. Andrea Kimi Antonelli 18 punti
- 3. Charles Leclerc 15 punti
- 4. Lewis Hamilton 12 punti
- 5. Lando Norris 10 punntos
- 6. Max Verstappen 8 punti
- 7. Oliver Bearman 6 punti
- 8. Arvid Lindblad 4 punti
- 9. Gabriel Bortoleto 2 punti
- 10. Pierre Gasly 1 punto
- 11. Esteban Ocon 0 punti
- 12. Alexander Albon 0 punti
- 13. Liam Lawson 0 punti
- 14. Franco Colapinto 0 punti
- 15. Carlos Sainz 0 punti
- 16. Checo Pérez 0 punti
- 17. Lance Stroll 0 punti
- 18. Fernando Alonso 0 punti
- 19. Valtteri Bottas 0 punti
- 20. Isack Hadjar 0 punti
- 21. Óscar Piastri 0 punti
- 22. Nico Hülkenberg 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Kimi Antonelli Oggi: Parla delle nuove regole dopo la P2; Mercedes DOMINA al GP d'Australia
- Oggi 05:05
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritenere la FIA responsabile del vantaggio della Mercedes; Risultati al GP d'Australia
- Oggi 04:49
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA
- Oggi 04:30
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 7 marzo 2026 10:21
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA
Russell sottolinea il MIGLIOR risultato ottenuto dalla Mercedes dopo il GP d'Australia
Mercedes DOMINA; Ferrari gareggia; Checo e Alonso, un DISASTRO al GP d'Australia 2026
Latest News
Ecco la situazione del campionato piloti dopo il GP d'Australia
- 33 minuti fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Parla delle nuove regole dopo la P2; Mercedes DOMINA al GP d'Australia
- Oggi 05:05
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritenere la FIA responsabile del vantaggio della Mercedes; Risultati al GP d'Australia
- Oggi 04:49
F1 Ferrari Oggi: Leclerc reagisce dopo il terzo posto a Melbourne; Hamilton promesse di ritenere la FIA
- Oggi 04:30
Verstappen inizia la sua era di SARCASMO in F1
- Ieri 16:00
Hamilton accusa la FIA per il vantaggio della Mercedes
- Ieri 15:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio