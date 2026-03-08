Verstappen inizia la sua era di SARCASMO in F1

Max Verstappen, 28 anni, ha vissuto per la prima volta in una gara completa gli effetti delle nuove regolamentazioni, proprio durante il Gran Premio d’Australia.

Nonostante sia riuscito a risalire dalla ventesima posizione fino alla sesta, il pilota olandese mantiene una posizione critica, come si è potuto notare quando gli è stato chiesto del duello in pista con Lando Norris.

Verstappen ha preso il via dalla ventesima posizione a Albert Park, mentre Norris, beneficiando dell’uscita anticipata del compagno Oscar Piastri, è partito dalla quinta fila. Nonostante la posizione di partenza più favorevole del britannico, nella fase finale della gara il pilota dei Red Bull è riuscito ad aggirare il compagno, dimostrando una notevole capacità di rimonta.

Tuttavia, la fluidità della sua performance non ha compensato le implicazioni delle nuove regole, costringendolo a moderare i suoi commenti durante la conferenza stampa, un atteggiamento che nelle ultime settimane aveva attirato critiche.

Verstappen sarcastico a Melbourne: “È stato un piacere”

Al termine della gara, Verstappen si è trovato nella consueta cabina stampa dove ha conversato con Chiel van Coldenhoven di Viaplay. Interrogato sul confronto con Norris nell’ultima rettilinea, il pilota ha spiegato che l’argomento era già stato brevemente affrontato in sala stampa: “Eravamo appena in conversazione”, ha sottolineato con evidente tono sarcastico, aggiungendo che “è stato davvero un piacere”. Quando Van Coldenhoven ha cercato di approfondire il motivo del suo commento, Verstappen ha sorriso in modo cinico, senza svelare ulteriori dettagli.

F1 2026: “Non fa per me” e in Cina non vedo miglioramenti

Il pilota olandese ha ribadito con fermezza la sua contrarietà alle nuove normative, dichiarando: “Questo non fa per me”. Alla domanda se in Cina potesse trovare condizioni più favorevoli, il pilota ha risposto con ironia: “Hai visto quanto è lungo il rettilineo laggiù?”, lasciando intendere che anche a Shanghai non si prevede un miglioramento delle prestazioni della sua monoposto.

Dichiarazioni di Verstappen sotto la lente

La necessità di scegliere con cura le parole durante la conferenza stampa post-gara è scaturita dalle critiche, sia da parte dei detrattori che dall’intera FIA, in merito ai suoi commenti sulle nuove regole. Molti sostengono che il pilota dovrebbe dimettersi dal manifestare apertamente il proprio malcontento, soprattutto in questo delicato inizio stagione. La FIA, dal canto suo, auspica che Verstappen si prenda il tempo necessario per adattarsi ai cambiamenti, confermando la volontà di ascoltare le opinioni di tutti i piloti.

