Hamilton accusa la FIA per il vantaggio della Mercedes

Lewis Hamilton è determinato a neutralizzare ogni vantaggio sleale che la sua ex Mercedes potrebbe avergli procurato, dopo che le Silver Arrows hanno svelato tutta la loro velocità durante il Gran Premio d’Australia questo fine settimana.

Mercedes era infatti ritenuta tra le favorite assolute nella stagione inaugurale del 2026, specialmente dopo che George Russell, visibilmente soddisfatto delle proprie prestazioni e della sua nuova monoposto, aveva brillato durante le prove a Barcellona a gennaio.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento e con ogni squadra impegnata a presentare la propria vettura, spesso interpretando in modi differenti le nuove norme, è emerso che Mercedes aveva trovato il modo di ottimizzare il rapporto di compressione geometrica del motore.

L'articolo continua sotto il video

Pare infatti che la scuderia riuscisse a mantenere una proporzione di 16:1 a motore freddo, per poi portarla a 18:1 in gara, sfruttando il fatto che la FIA misura questo parametro esclusivamente a riposo e a temperatura ambiente. La polemica scaturì quando i rivali chiesero a gran voce un intervento della FIA contro quello che veniva definito il “trucco di compressione”. Dopo una votazione tra i fornitori di unità di potenza si decise che, a partire dal Gran Premio di Montecarlo, Mercedes non poteva più fare ricorso a tale manovra. Nonostante ciò, Hamilton continua a esigere spiegazioni dalla direzione della Formula 1.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Hamilton: "Voglio capire perché la FIA non ha fatto nulla"

Sabato, sul circuito di Albert Park, Mercedes si è fatta notare piazzandosi in testa alla griglia d'inizio stagione, grazie alle prestazioni di George Russell e del compagno Kimi Antonelli che, in Q3, hanno mostrato immediatamente il loro livello. Russell, considerato il grande favorito per il titolo piloti del 2026, ha realizzato un giro in 1:18.518 durante la sessione di qualificazione, piazzandosi in cima alla classifica dei tempi. Pur essendo riuscito a battere a malapena, di soli 0,293 secondi, il giovane italiano, la distanza tra il duo Mercedes e il resto dei contendenti rimaneva notevole.

Dopo aver constatato il ritmo mozzafiato sfoderato da Mercedes nell’ultima sessione di prove, Hamilton ha espresso il suo stupore in radio, chiedendosi: "Da dove diavolo sono uscite oltre sei decimi?" per riuscire a superare il suo ex compagno in FP3. In seguito, dopo che Russell aveva conquistato la prima pole position della stagione 2026, il pilota britannico ha parlato con Sky Sports F1, ammettendo il suo sconcerto nel constatare che, nonostante le cifre impressionanti di Mercedes, il motore tedesco sembrava in difficoltà nell’erogare la potenza necessaria quando lui alla guida del suo nuovo Ferrari.

"È chiaro che in nessuna sessione abbiamo visto il motore dare tutta la sua potenza", ha commentato Hamilton. "Si discute molto dei rapporti di compressione, e Mercedes ha svolto un lavoro solido sul motore, qualcosa che anche noi possediamo. Voglio capire perché perdiamo due decimi o più in ogni settore esclusivamente per mancanza di potenza. Se il problema riguarda la compressione, ho bisogno di sapere perché la FIA non ha ancora preso provvedimenti e quali misure correttive intenda adottare. Se invece si tratta puramente di potenza, allora dovremo migliorare le nostre prestazioni."

Gli esperti di Sky hanno voluto però mettere subito in prospettiva le preoccupazioni di Hamilton. L’analista di F1, Bernie Collins, ha spiegato: "Quattro squadre utilizzano questo motore Mercedes, quindi se il rapporto di compressione fosse l’unico fattore in gioco, quei quattro team dovrebbero dominare la classifica, cosa che al momento non si osserva."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato