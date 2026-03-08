close global

Lance Stroll and Lewis Hamilton

TUTTE le reazioni sui social media al caotico GP d'Australia

Lance Stroll and Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO

TUTTE le reazioni sui social media al caotico GP d'Australia

Alessandro Lombardo

Sui social network le opinioni sul primo Gran Premio del 2026 si sono rivelate estremamente divergenti.

In Australia, evento carico di novità, il pubblico ha potuto assistere, in diretta, agli effetti delle recenti modifiche regolamentari, scatenando reazioni contrastanti tra appassionati, esperti e piloti. Un consenso unanime ha individuato la Ferrari come il fulcro della polemica, mentre molti hanno espresso preoccupazione per l’impatto che tali novità potrebbero avere sullo spirito combattivo della Formula 1. In particolare, le reazioni si sono fatte sempre più accese online, dove ogni dettaglio è stato oggetto di un puntuale e appassionato dibattito.

Le nuove normative hanno acceso un vivace dibattito all’interno del mondo della F1, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle batterie. Tale regolamentazione limita la possibilità per i piloti di spingere a fondo l’acceleratore in ogni fase della gara, incidendo in maniera significativa sulle prestazioni in rettilineo. Inoltre, la perdita di potenza verso la fine della corsa è stata interpretata come un elemento che distorce la naturale dinamicità delle competizioni. Commenti dissacranti sono emersi anche da protagonisti del settore, incluso Max Verstappen, e da molti esperti, che hanno messo in discussione l’efficacia del nuovo assetto regolamentare.

Durante il Gran Premio australiano è stato possibile osservare e valutare in maniera completa l’impatto delle nuove regole, oltre a cogliere la strategia adottata dalla Ferrari. L’evento ha offerto uno spaccato unico sulle conseguenze pratiche dei cambiamenti, evidenziando in tempo reale come questi possano influire sulle performance in pista e sull’organizzazione dei team.

Nuove vetture, nuove regole e la stessa pessima strategia della Ferrari

