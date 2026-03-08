TUTTE le reazioni sui social media al caotico GP d'Australia

Sui social network le opinioni sul primo Gran Premio del 2026 si sono rivelate estremamente divergenti.

In Australia, evento carico di novità, il pubblico ha potuto assistere, in diretta, agli effetti delle recenti modifiche regolamentari, scatenando reazioni contrastanti tra appassionati, esperti e piloti. Un consenso unanime ha individuato la Ferrari come il fulcro della polemica, mentre molti hanno espresso preoccupazione per l’impatto che tali novità potrebbero avere sullo spirito combattivo della Formula 1. In particolare, le reazioni si sono fatte sempre più accese online, dove ogni dettaglio è stato oggetto di un puntuale e appassionato dibattito.

Le nuove normative hanno acceso un vivace dibattito all’interno del mondo della F1, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle batterie. Tale regolamentazione limita la possibilità per i piloti di spingere a fondo l’acceleratore in ogni fase della gara, incidendo in maniera significativa sulle prestazioni in rettilineo. Inoltre, la perdita di potenza verso la fine della corsa è stata interpretata come un elemento che distorce la naturale dinamicità delle competizioni. Commenti dissacranti sono emersi anche da protagonisti del settore, incluso Max Verstappen, e da molti esperti, che hanno messo in discussione l’efficacia del nuovo assetto regolamentare.

Durante il Gran Premio australiano è stato possibile osservare e valutare in maniera completa l’impatto delle nuove regole, oltre a cogliere la strategia adottata dalla Ferrari. L’evento ha offerto uno spaccato unico sulle conseguenze pratiche dei cambiamenti, evidenziando in tempo reale come questi possano influire sulle performance in pista e sull’organizzazione dei team.

Nuove vetture, nuove regole e la stessa pessima strategia della Ferrari

Ferrari screwed that one up again! — Men In Black (@MenInBlackNZ) March 8, 2026

man what an interesting race!!! — marly💫 (@marlysmemos) March 8, 2026

F2 was 10 times more entertaining than the race today. 2 steps back with these new cars and regs. — Yoshi 🇨🇦 (@yoshiboost) March 8, 2026

Great race by Russell. Championship win incoming. — Singh (@20_1NM) March 8, 2026

there is one thing we can both agree on: pic.twitter.com/ot7wuL8C5c — MAYOR (@mayorxbt) March 8, 2026

Racepacemilton is back! Lewis looked amazing. Surely if Ferrari didnt have the deployment issue in quali and the botched strategy on the first VSC, it would’ve been a much better result. — Bishop (@skyoculus) March 8, 2026

That Leclerc v. Hamilton v. Verstappen championship battle that will emerge after June 1 will be one for the ages... — Anthony 🏁 (@ant_iuculano) March 8, 2026

Lewis just discovered that he has to compete against Ferrari strategists to win an 8th title. — FergiesRightRef (@FergiesRightRef) March 8, 2026

Yep this is gonna be easily one of the most boring seasons — FairyQueen (@Fairyqueenhihi) March 8, 2026

Max Verstappen climbed tons of positions in the beginning and none of that was shown. Good job @F1 — Adi Ver🦁 (@ADITVERMA1821) March 8, 2026

Russell was flawless today. Huge result for Mercedes! 🔥 — Madeliz (@mkundivictoria) March 8, 2026

Only certain in this race was both the Aston martins breakdown during the race. @AstonMartinF1 — Little finger (@sudanghm) March 8, 2026

Meanwhile at Ferrari the circus 🤡🎡🎪 continues! pic.twitter.com/sU7lIfxpGg — ©Dr. Admire M. Dube, CFA® (@admire_dube) March 8, 2026

New Regs, new car, same shitty Ferrari strategy pic.twitter.com/Lc15PU4TVa — Timnas Xtra (@TimnasXtra) March 8, 2026

