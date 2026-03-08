Verstappen paragona la nuova monoposto di F1 a Mario Kart! Ecco perché

Max Verstappen ha concluso la gara in sesta posizione al Gran Premio d’Australia, ma il risultato non l’ha soddisfatto per nulla, tanto da paragonare le nuove regole a quelle di un videogioco, come Mario Kart.

Il pilota olandese, costretto a ripartire dalla ventesima posizione, ha recuperato numerose posizioni, registrando anche il giro più veloce della gara. Sebbene, a partire dal 2026, il giro più veloce non assegni più un punto extra, questo risultato rappresenta una conferma incoraggiante per il team austriaco.

Dopo un inizio complicato durante la sessione di Q1, Verstappen ha messo in campo una rimonta impressionante, avanzando con determinazione sin dai primi giri. Tra il caos sulla pista e vari periodi di Virtual Safety Car, è riuscito a raggiungere la sesta posizione. Nei giri finali, Lando Norris ha difeso con solidità impedendo uno scontro più serrato, mentre il compagno Isack Hadjar ha dovuto abbandonare a causa di problemi meccanici.

Verstappen punta a problemi con il RB22

Nelle fasi iniziali, il pilota ha evitato complicazioni e guadagnato diverse posizioni, ma ha anche messo in luce alcune criticità. "All’inizio sono riuscito a evitare problemi e, grazie alla superiorità rispetto al mediocampo, ho potuto avanzare senza troppe difficoltà", ha commentato a Viaplay. Tuttavia, ha ammesso le proprie perplessità: "Quando ero in solitaria, mi sono trovato ad affrontare un accumulo di ghiaia e difficoltà con i freni: l’auto tendeva a pescare da un lato e la sterzata non rispondeva come doveva. Non è stata una sensazione particolarmente positiva."

Il motore Red Bull Ford ha offerto prestazioni buone, sebbene non ancora impeccabili. "Non è affatto male. È la prima volta che gareggiamo con il nostro motore e, di conseguenza, non possiamo lamentarci. Sono riuscito a superare molti rivali grazie alla sua potenza, anche se, per ora, non è sufficiente per contendere le prime posizioni. E questo rappresenta solo una delle sfide che dobbiamo affrontare", ha spiegato il pilota.

Nel mediocampo, Verstappen ha proceduto con grande agilità, affrontando situazioni dal sapore quasi surreale. "È stato un vero caos: superi un avversario in linea retta e, all’improvviso, un altro ti rimpiazza. Molte delle vetture che ho sorpassato, grazie alla mia rapidità in uscita dalle curve, non sono riuscite a rispondere. In effetti, i momenti vissuti in pista ricordavano molto una partita a Mario Kart", ha raccontato il pilota.

