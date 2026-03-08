Leclerc osserva la FIA adottare misure BRUTALI al GP d'Australia
Charles Leclerc ha dominato il Gran Premio d’Australia di Formula 1, vivendo una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni nonostante le ottime prestazioni dei compagni Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli.
Partito dalla quarta posizione a Melbourne, il pilota monegasco ha sfruttato fin da subito le peculiarità del suo motore turbo, guadagnando terreno in modo sorprendente.
Dopo aver sfidato Russell nella prima curva in una battaglia serrata per la guida, Leclerc ha visto la sua corsa influenzata dalle strategie dei box, concludendo sulla grigia ma meritata posizione di terzo, il miglior risultato ottenibile in queste condizioni.
Differenze di velocità notevoli
"È stata una gara estremamente complessa, dove nessuno poteva prevedere come si sarebbe evoluta la gestione dell’energia in salita," ha commentato Leclerc. "La differenza di velocità fra le vetture era impressionante. Mi sono sentito sollevato nel ritrovarmi in testa in un momento cruciale, anche se purtroppo ciò non si è riflesso nel risultato finale. Ottenere il podio, con un terzo posto, è stato il massimo che potevamo aspirare oggi."
Il monegasco ha poi ammesso di essere rimasto sorpreso dall’inaspettato e rapido spegnimento delle luci al via, nonostante la procedura estesa adottata dalla FIA. "Chi gestisce i semafori ha preso una decisione audace, abbassandoli così velocemente da lasciare tutti a bocca aperta, soprattutto per chi opera al limite con l’unità di potenza. Per noi questa scelta si è rivelata un vantaggio, pur mostrando ancora una volta quanto sia imprevedibile il mondo della F1."
