Russell sottolinea il MIGLIOR risultato ottenuto dalla Mercedes dopo il GP d'Australia

George Russell ha conquistato la sua sesta vittoria in carriera vincendo il Gran Premio d’Australia, assicurandosi così il vertice del campionato già dopo una sola gara.

Il pilota britannico ha vissuto un intenso duello, inizialmente contro Charles Leclerc e poi contro Lewis Hamilton, che lo ha portato a dominare sin dall’inizio della competizione. Partito dalla pole, Russell ha perso momentaneamente il vantaggio al via, mentre i Ferrari dimostravano già in Bahrain il loro "superrampino". A Melbourne il fenomeno si è ripetuto, lasciando il campo aperto a battaglie serrate e strategie audaci.

Durante la gara si sono susseguite numerose controversie tra Russell e Leclerc: il monegasco, dopo una serie di duelli combattuti, è stato costretto a cedere il primato. Russell è riuscito a mantenere la posizione di vantaggio sul compagno di squadra, Kimi Antonelli, grazie alla solida partenza ottenuta sabato, che ha poi portato al dominio conclusivo domenicale. Il successo in Australia ha rappresentato l’inizio ideale di una stagione ricca di aspettative per il pilota britannico e per l’intero team.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Russell commenta l’intensa sfida con Leclerc

L'articolo continua sotto il video

Il pilota ha dichiarato: "È stata un’esperienza incredibile, uno spettacolare duello fin dall’inizio. Sapevamo che la gara sarebbe stata una dura prova e, nonostante il livello della batteria fosse quasi al limite al momento della partenza, quella uscita si è rivelata decisiva. Ho potuto apprezzare la grande sfida contro Charles, e sono sollevato per essere riuscito a superare sia lui che Antonelli. Devo ringraziare tutto il team: ci è voluto tempo per mettere a punto un’auto con queste caratteristiche e non avremmo potuto iniziare la stagione in maniera migliore."

Pur riconoscendo l’intensità della competizione, Russell ha ammesso che fin dal principio aveva intuito che sarebbe stato difficile mantenere il comando, affermando: "Ogni volta che uno di noi guadagnava il vantaggio, conservarlo si rivelava davvero complicato." Inoltre, il pilota ha osservato che alcuni aspetti del regolamento, in particolare il fenomeno di sottosterzo nelle curve durante la modalità "straight", richiedono ulteriori rifiniture da parte della FIA. "Fortunatamente, siamo usciti indenni," ha concluso via radio aggiungendo: "Adoro questa vettura e sono affascinato dal suo motore."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato