Antonelli arriva secondo e fa una forte dichiarazione sui regolamenti del 2026

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo podio della stagione 2026. Durante il Gran Premio d’Australia si è piazzato al secondo posto, subito dietro il vincitore e compagno di squadra George Russell.

Nonostante una partenza difficile a Melbourne – che gli ha fatto perdere diverse posizioni – il pilota è riuscito a recuperare in modo notevole. Al termine della gara ha espresso grande soddisfazione per l’impatto positivo delle nuove regolamentazioni sul sistema di sorpasso.

Pur qualificandosi seconda ad Albert Park, Antonelli ha visto scivolare il suo piazzamento fin dall’inizio della gara. La partenza si è rivelata complicata e ha ceduto terreno a numerosi rivali, inclusi i due piloti della Ferrari, dimostrando comunque che la normativa in vigore facilita le manovre di sorpasso.

L'articolo continua sotto il video

La sua impressionante capacità di recupero ha messo in luce come il nuovo regolamento favorisca le azioni in pista. Durante le interviste dalla griglia, il pilota ha spiegato che il sistema di sorpasso si è rivelato estremamente efficace, permettendogli di risalire fino al secondo posto.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Antonelli parla delle possibilità di sorpasso nel 2026

Antonelli si è mostrato ottimista per l’inizio del campionato Mercedes, affermando: “È stata la partenza migliore che potessimo desiderare”. Riconoscendo che la sua uscita non è stata all’altezza delle aspettative – “è partita in maniera debole e ho perso diverse posizioni, costringendomi a rimontare” – ha sottolineato come le nuove regole abbiano reso i sorpassi particolarmente spettacolari nelle prime curve. Per ora, però, il pilota si concede una meritata pausa prima di dirigersi verso la Cina.

IT'S P2 FOR KIMI IN MELBOURNE! 🥈 pic.twitter.com/rAzVcrcFt4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato