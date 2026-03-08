Mercedes DOMINA; Ferrari gareggia; Checo e Alonso, un DISASTRO al GP d'Australia 2026

È iniziata la stagione con il Gran Premio d’Australia a Melbourne: George Russell ha conquistato la vittoria inaugurale dell’anno, affiancato sul podio da Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc. La nuova era delle regolamentazioni in Formula 1 ha già portato cambiamenti significativi nel modo di gareggiare, influenzando sia le strategie di sorpasso sia lo stile complessivo di gara.

Le nuove regole hanno imposto un modello innovativo in pista, in cui la Mercedes si distingue per una performance travolgente. Allo stesso tempo, eventi inaspettati hanno caratterizzato la gara, come l’incidente di Oscar Piastri, che ha visto il suo monoposto coinvolto in un grave malfunzionamento prima del giro di riscaldamento, prefigurando le difficoltà che potranno emergere durante l’intera stagione.

Anche Nico Hülkenberg non è riuscito ad affrontare la gara a causa di un ulteriore danno al motore, evidenziando come le nuove normative possano impattare in modo determinante la gestione tecnica dei monoposto.

Charles Leclerc ha aperto la gara in modo magistrale, scalando diverse posizioni per mettersi in corsa per il podio. Tuttavia, le conseguenze delle nuove regole si sono fatte sentire anche in Red Bull: Isack Hadjar ha dovuto abbandonare al tredicesimo giro dopo che il suo veicolo è preso fuoco, un episodio che ha sottolineato le insidie e le pressioni imposte dal nuovo assetto tecnico.

Al quindicesimo giro si è assistito al caos atteso: Fernando Alonso ha visto il suo Aston Martin ritirarsi in seguito a problemi legati alla gestione delle batterie di entrambi i monoposto. Con la gara ormai persa – evidenziata da un notevole distacco in termini di giri – Alonso è tornato in pista per effettuare alcune prove tecniche prima di ritirarsi, e Lance Stroll ha adottato una strategia analoga.

Ad un certo punto, al diciottesimo giro, Valtteri Bottas è diventato il protagonista di un momento storico per Cadillac, segnando il primo abbandono della scuderia a causa dell’impossibilità del suo monoposto di proseguire nelle competizioni.

Checo Pérez ha corso secondo le aspettative, combattendo dalla parte posteriore del gruppo e raccogliendo preziosi dati tecnici per Cadillac, confermandosi come uno dei piloti di riferimento per il team.

Per Alpine, il gran numero di abbandoni ha permesso a Gasly e Colapinto di sorprendere positivamente: il pilota francese è riuscito a concludere la gara nella top 10, mentre Colapinto ha ottenuto un piazzamento nella top 15, risultato che ha offerto all’equipaggiamento un importante slancio in questa fase di transizione normativa.

Il weekend si è rivelato particolarmente deludente per la Williams, con Carlos Sainz e Alex Albon che hanno terminato fuori dalla zona punti, evidenziando le difficoltà attuali del team in un contesto fortemente competitivo.

La prossima sfida attende il Gran Premio di Cina, ma quanto visto ad oggi sembra preannunciare una stagione in cui la Mercedes potrebbe dominare in maniera assoluta il campionato.

Come si è concluso il Gran Premio d’Australia 2026?

1. George Russell

2. Andrea Kimi Antonelli

3. Charles Leclerc

4. Lewis Hamilton

5. Lando Norris

6. Max Verstappen

7. Oliver Bearman

8. Arvid Lindblad

9. Gabriel Bortoleto

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Alexander Albon

13. Liam Lawson

14. Franco Colapinto

15. Carlos Sainz

16. Checo Pérez

17. Lance Stroll

18. Fernando Alonso

19. Valtteri Bottas

20. Isack Hadjar

21. Óscar Piastri

22. Nico Hülkenberg

