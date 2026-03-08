close global

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026

Verstappen nei guai? Il motore Ford della Red Bull è ESPLOSO in Australia

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen nei guai? Il motore Ford della Red Bull è ESPLOSO in Australia

Alessandro Lombardo

Il debutto in Red Bull Racing di Isack Hadjar si è concluso in modo drammatico a Melbourne.

Il pilota francese, che in qualifica aveva dimostrato una prestazione promettente conquistando una solida terza posizione, ha visto il suo sogno spezzarsi durante il Gran Premio d’Australia, quando il motore Red Bull Ford ha improvvisamente smesso di funzionare.

L’episodio, avvenuto in un momento già segnato da un inizio stagione turbolento, ha ulteriormente complicato il quadro per il team, mettendo in luce le incertezze legate all’uso di componenti nuovi nonostante i risultati incoraggianti ottenuti in fase di test.

Il percorso in Red Bull è stato fin dall’inizio costellato da difficoltà, anche se il malfunzionamento non è da imputare ad Hadjar. Quest’anno il motore Red Bull Ford debutta in Formula 1 e, sebbene le sessioni di prova abbiano lasciato trasparire buone potenzialità, il direttore tecnico Laurent Mekies aveva già avvertito di possibili imprevisti. Purtroppo, in Australia il problema si è manifestato nel momento meno opportuno per il pilota, sollevando dubbi sull’affidabilità del propulsore in competizione.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

DNF Hadjar

Durante la fase iniziale, caratterizzata da una certa confusione in pista a Melbourne, Hadjar si era guadagnato una solida terza posizione, mantenendo un ritmo competitivo. Tuttavia, al giro 11 il motore Red Bull Ford si è fermato bruscamente in curva nove, costringendolo al ritiro e lasciando il team a riflettere sull’imprevedibilità del nuovo propulsore. L’evento apre ora interrogativi sulle prestazioni delle unità di potenza utilizzate anche da Liam Lawson, Arvid Lindblad e Max Verstappen, che dovranno dimostrarsi all’altezza delle crescenti esigenze della competizione.

