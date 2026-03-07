Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia

Andrea Kimi Antonelli ha rotto il silenzio dopo il grave incidente che ha distrutto la sua Mercedes prima del Gran Premio d'Australia di Formula 1 2026.

Il pilota italiano è rimasto vittima di un incidente nelle FP3, poco prima delle qualifiche, costringendo il team a ricostruire la sua vettura in tempi record. Il giovane pilota è riuscito a qualificarsi e ad assicurarsi il secondo posto.

Questo è stato il messaggio che Antonelli ha condiviso con i media: "Sono grato ai meccanici. Sono stati gli eroi della giornata. È stata una giornata molto stressante per me; sono stato un po' fortunato con la bandiera rossa.

Penso di essere stato molto fiducioso stamattina. Non credo sia stato un grave errore; ho usato troppo il cordolo, solo per assicurarmi di aver testato questo tipo di cose in anticipo". È stata una buona sessione.

"Mi sono messo molta pressione in Q3. Ho commesso un errore. Per fortuna, la macchina è buona ed è stato sufficiente per il secondo posto", ha commentato.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

