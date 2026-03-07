Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
Charles Leclerc ha lanciato un messaggio preoccupante sul motore Mercedes, che potrebbe rovinare la stagione di Formula 1 2026.
Il pilota monegasco ha condiviso con la stampa le sue impressioni sulle prestazioni della power unit utilizzata da George Russell e Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026.
Ha dichiarato: "La differenza con la Mercedes, ieri mi aspettavo mezzo secondo, non mi aspettavo di essere in pole oggi, ma invece di mezzo secondo, sono otto decimi. Penso che abbiano sorpreso tutti nel paddock quando hanno acceso i motori oggi.
"È davvero impressionante; non credo che nessuno se lo aspettasse. Isack è stato impressionante nella sua prima sessione di qualifica con la Red Bull. Congratulazioni! Se lo merita.
"Oggi hanno fatto meglio di noi e spero che potremo colmare il divario domani. Per quanto riguarda la Mercedes, non credo che possiamo fare molto in questo momento... il distacco è enorme", ha osservato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
