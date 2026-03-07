È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
Lewis Hamilton ha sollevato dubbi sul motore Mercedes dopo le qualifiche per il Gran Premio d'Australia 2026.
Il sette volte campione del mondo è stato interrogato dalla stampa su quanto accaduto in qualifica, dominata da George Russell in pole e Kimi Antonelli in prima fila.
Questo è quanto dichiarato dal pilota della Ferrari: "Quello che è chiaro è che non hanno mostrato la potenza del motore in nessuna sessione di prove libere, a causa del problema del rapporto di compressione, e ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro con il loro motore, proprio come noi, ma sarebbe interessante...
"Voglio capire perché si tratta di due decimi o più di potenza per settore." "E se si tratta di un problema di compressione, voglio capire perché la FIA non ha fatto nulla, cosa si sta facendo per correggerlo, ma se non lo è, ed è solo pura [penetrazione], allora dobbiamo migliorare", ha detto.
Correlato: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 2 ore fa
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
- Oggi 08:38
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia
- Oggi 04:14
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
VIDEO: La VIOLENTA caduta di Kimi Antonelli nelle FP3 del GP d'Australia
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
Latest News
F1 Notizie Oggi: Resultati FP3; Resultati nelle qualifiche; Griglia di partenza GP d'Australia 2026
- 59 minuti fa
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- Oggi 07:41
Come guardare il Gran Premio d'Australia 2026? Date, informazioni sulla trasmissione e tutto ciò che devi sapere
- 2 ore fa
Kimi Antonelli rompe il silenzio dopo aver distrutto la sua Mercedes in Australia
- 2 ore fa
Charles Leclerc lascia un messaggio che potrebbe ROVINARE la F1 2026
- 3 ore fa
È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes
- Oggi 08:56
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio