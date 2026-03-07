close global

È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

È un imbroglio? Lewis Hamilton solleva dubbi sul motore Mercedes

Lewis Hamilton ha sollevato dubbi sul motore Mercedes dopo le qualifiche per il Gran Premio d'Australia 2026.

Il sette volte campione del mondo è stato interrogato dalla stampa su quanto accaduto in qualifica, dominata da George Russell in pole e Kimi Antonelli in prima fila.

Questo è quanto dichiarato dal pilota della Ferrari: "Quello che è chiaro è che non hanno mostrato la potenza del motore in nessuna sessione di prove libere, a causa del problema del rapporto di compressione, e ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro con il loro motore, proprio come noi, ma sarebbe interessante...

"Voglio capire perché si tratta di due decimi o più di potenza per settore." "E se si tratta di un problema di compressione, voglio capire perché la FIA non ha fatto nulla, cosa si sta facendo per correggerlo, ma se non lo è, ed è solo pura [penetrazione], allora dobbiamo migliorare", ha detto.

Correlato: Russell BATTE Hamilton e Leclerc; Antonelli distrugge la sua macchina nelle FP3 del GP d'Australia

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

