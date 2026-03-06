UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA

La FIA ha reso nota la sua decisione finale in merito all'indagine su Franco Colapinto in seguito al suo incidente con Lewis Hamilton nelle prime sessioni di prove libere del weekend del Gran Premio d'Australia.

L'organo di governo del motorsport ha annunciato in un comunicato ufficiale che l'incidente tra l'Alpine e la Ferrari sarebbe stato oggetto di indagine dopo le FP2, lasciando una certa incertezza sulla sorte del pilota argentino.

Questo è quanto comunicato dalla FIA: "Decisione: Non verrà intrapresa alcuna azione. Motivazione: I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 43 (Franco Colapinto), rappresentante del team, e hanno esaminato il video e le riprese delle telecamere di bordo. Colapinto ha spiegato che la sua vettura ha avuto un "falso folle" in avvicinamento all'ultima curva, che gli ha causato una perdita di trazione mentre rientrava sul rettilineo principale.

"Mentre il team gli dava istruzioni via radio per cercare di risolvere il problema, il pilota ha continuato a procedere lentamente lungo il lato sinistro del rettilineo, come indicato nel caso in cui non fosse stato in grado di riparare il guasto e avesse dovuto fermare la vettura. Avvicinandosi alla linea di controllo, Colapinto è stato superato da Lewis Hamilton.

"Sebbene Hamilton avesse una visuale libera sulla vettura per gran parte del rettilineo principale, è rimasto apparentemente sorpreso nel vedere Colapinto muoversi così lentamente sulla traiettoria di gara e ha dovuto effettuare una manovra evasiva per evitare una collisione. Colapinto ha spiegato di aver controllato costantemente gli specchietti retrovisori e di aver saputo che Hamilton si stava avvicinando.

"Ha anche osservato che il team gli aveva ordinato di rimanere a sinistra perché le note di gara del direttore di gara (mappa delle uscite di emergenza) indicano il punto di uscita sul rettilineo principale da quel lato. Ha aggiunto che tentare di uscire dalla traiettoria di gara senza trazione avrebbe potuto creare una situazione ancora più pericolosa", hanno riferito.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

