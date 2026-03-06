UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
La FIA ha reso nota la sua decisione finale in merito all'indagine su Franco Colapinto in seguito al suo incidente con Lewis Hamilton nelle prime sessioni di prove libere del weekend del Gran Premio d'Australia.
L'organo di governo del motorsport ha annunciato in un comunicato ufficiale che l'incidente tra l'Alpine e la Ferrari sarebbe stato oggetto di indagine dopo le FP2, lasciando una certa incertezza sulla sorte del pilota argentino.
Questo è quanto comunicato dalla FIA: "Decisione: Non verrà intrapresa alcuna azione. Motivazione: I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 43 (Franco Colapinto), rappresentante del team, e hanno esaminato il video e le riprese delle telecamere di bordo. Colapinto ha spiegato che la sua vettura ha avuto un "falso folle" in avvicinamento all'ultima curva, che gli ha causato una perdita di trazione mentre rientrava sul rettilineo principale.
"Mentre il team gli dava istruzioni via radio per cercare di risolvere il problema, il pilota ha continuato a procedere lentamente lungo il lato sinistro del rettilineo, come indicato nel caso in cui non fosse stato in grado di riparare il guasto e avesse dovuto fermare la vettura. Avvicinandosi alla linea di controllo, Colapinto è stato superato da Lewis Hamilton.
"Sebbene Hamilton avesse una visuale libera sulla vettura per gran parte del rettilineo principale, è rimasto apparentemente sorpreso nel vedere Colapinto muoversi così lentamente sulla traiettoria di gara e ha dovuto effettuare una manovra evasiva per evitare una collisione. Colapinto ha spiegato di aver controllato costantemente gli specchietti retrovisori e di aver saputo che Hamilton si stava avvicinando.
"Ha anche osservato che il team gli aveva ordinato di rimanere a sinistra perché le note di gara del direttore di gara (mappa delle uscite di emergenza) indicano il punto di uscita sul rettilineo principale da quel lato. Ha aggiunto che tentare di uscire dalla traiettoria di gara senza trazione avrebbe potuto creare una situazione ancora più pericolosa", hanno riferito.
Correlato: Charles Leclerc e Lewis Hamilton in uno spettacolare nuovo spot di F1 per il 2026
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?
- Ieri 22:00
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
- Oggi 05:51
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia
Latest News
UFFICIALE: Lewis Hamilton, di nuovo DELUSO dalla FIA
- 7 minuti fa
F1 Ferrari Oggi: Domina il FP1 GP d'Australia; Charles Leclerc brilla
- Oggi 07:53
LEGO lancia la sua prima auto F1 2026: ecco come ottenerla
- Oggi 07:48
Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa
- Oggi 07:25
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
- Oggi 05:51
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
- Oggi 04:41
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- Ieri 08:00
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- Ieri 07:00