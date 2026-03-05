Charles Leclerc e Lewis Hamilton in uno spettacolare nuovo spot di F1 per il 2026
I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati i protagonisti di uno spettacolare spot pubblicitario per il Campionato mondiale di Formula 1 del 2026.
Sky Sports, uno dei principali organi di informazione che trasmette la massima categoria, ha svelato una nuova promozione in vista dell'imminente Gran Premio d'Australia.
Il video mostra molti, anche se non tutti, i piloti in griglia per il prossimo Campionato del Mondo di Formula 1 2026. Alcuni team, come Cadillac, si sono presentati con solo uno dei loro due piloti principali. Questa situazione ha generato qualche polemica per l'esclusione di alcuni piloti come Sergio Pérez.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
