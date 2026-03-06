Risultati F1 di oggi: i motori Mercedes ruggiscono mentre Oscar Piastri entusiasma il pubblico di casa

La seconda sessione di prove libere della stagione 2026 in Formula 1 si è conclusa in Australia con risultati sorprendenti. Mercedes ha festeggiato un impressionante 2-3 grazie alle prestazioni di Andrea Kimi Antonelli e George Russell, sottolineando una crescita costante del team.

La gara ha visto la partecipazione competitiva di tutte le 22 vetture, anche se per Cadillac la situazione è stata complicata: Checo Pérez non è riuscito a scendere in pista a causa di problemi ai sensori della monoposto. Questo episodio anticipa una stagione ricca di colpi di scena e rivalità sul circuito.

In una sessione caratterizzata da prestazioni altalenanti, anche Aston Martin ha mostrato segnali di difficoltà, con Fernando Alonso che ha corso con estrema cautela, finendo insieme al compagno Lance Stroll nelle posizioni finali.

Alpine, invece, ha sorpreso, con Gasly e Colapinto capaci di superare diversi avversari nonostante le aspettative contenute. Ferrari ha mantenuto il buon ritmo della prima sessione, anche se il duo Hamilton e Leclerc non è riuscito a inserirsi tra le migliori file, lasciando intravedere margini di miglioramento in vista del gran premio.

Come si è conclusa la FP1 del Gran Premio di Australia 2026?

