Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Lewis Hamilton ha iniziato la sua seconda stagione con Ferrari, ma il pilota britannico non si accontenta.

Durante la conferenza stampa in Australia ha dichiarato con fermezza che non si ritirerà dalla Formula 1 finché non avrà corsa in un Gran Premio organizzato in Africa. Nonostante il complicato debutto con la Scuderia, il sette volte campione mondiale si presenta completamente rinnovato e deciso a collezionare vittorie, mirando con ambizione al titolo mondiale e continuando a perseguire i suoi piani futuri, qualunque siano i risultati in pista.

Hamilton dice che lotterà per un Gran Premio in Africa

Ho avuto il privilegio di visitare dieci paesi africani e sono convinto che ci sia ancora molto da scoprire su questo continente affascinante. Negli ultimi sei, forse sette anni, ho lavorato dietro le quinte per far sì che si organizzasse un Gran Premio in Africa. Ho discusso con i responsabili, domandando: "Perché non correre in Africa? Abbiamo gareggiato in tutti gli altri continenti, perché non qui?" So che stanno dando il massimo e hanno visitato numerose nazioni per promuovere l’idea di una corsa sul continente africano.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Kenya, Rwanda o Sudafrica: le mete preferite da Hamilton

Hamilton rimarrà in Formula 1 fino a quando non si terrà una gara in Africa

Se avessi l’opportunità di scegliere, opterei per ospitare il Gran Premio in Kenya, Rwanda o Sudafrica. Tra tutti i paesi che ho visitato, Kenya e Rwanda mi hanno colpito in modo straordinario; sono luoghi spettacolari in cui mi sarei potuto immaginare di vivere. Anche il Sudafrica possiede un fascino unico e sono convinto che sarebbe una location ideale per una gara di Formula 1, offrendo al contempo una vetrina preziosa per le bellezze del continente.Fintanto che non si concreterà una corsa in Africa, il campione britannico continuerà a competere nella Formula 1. "Non mi ritirerò finché non avrò corso su un circuito africano, senza aver sperimentato quell’emozione dal vivo", ha dichiarato. Per me rappresenterebbe un traguardo eccezionale, soprattutto in considerazione delle mie radici e del forte legame con il continente. Una manifestazione in Africa non solo arricchirebbe il calendario della F1, ma renderebbe omaggio alla diversità culturale e alla storia che mi contraddistingue.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato