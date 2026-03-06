Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
Lewis Hamilton ha iniziato la sua seconda stagione con Ferrari, ma il pilota britannico non si accontenta.
Durante la conferenza stampa in Australia ha dichiarato con fermezza che non si ritirerà dalla Formula 1 finché non avrà corsa in un Gran Premio organizzato in Africa. Nonostante il complicato debutto con la Scuderia, il sette volte campione mondiale si presenta completamente rinnovato e deciso a collezionare vittorie, mirando con ambizione al titolo mondiale e continuando a perseguire i suoi piani futuri, qualunque siano i risultati in pista.
Hamilton dice che lotterà per un Gran Premio in AfricaHo avuto il privilegio di visitare dieci paesi africani e sono convinto che ci sia ancora molto da scoprire su questo continente affascinante. Negli ultimi sei, forse sette anni, ho lavorato dietro le quinte per far sì che si organizzasse un Gran Premio in Africa. Ho discusso con i responsabili, domandando: "Perché non correre in Africa? Abbiamo gareggiato in tutti gli altri continenti, perché non qui?" So che stanno dando il massimo e hanno visitato numerose nazioni per promuovere l’idea di una corsa sul continente africano.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Kenya, Rwanda o Sudafrica: le mete preferite da HamiltonSe avessi l’opportunità di scegliere, opterei per ospitare il Gran Premio in Kenya, Rwanda o Sudafrica. Tra tutti i paesi che ho visitato, Kenya e Rwanda mi hanno colpito in modo straordinario; sono luoghi spettacolari in cui mi sarei potuto immaginare di vivere. Anche il Sudafrica possiede un fascino unico e sono convinto che sarebbe una location ideale per una gara di Formula 1, offrendo al contempo una vetrina preziosa per le bellezze del continente.
Hamilton rimarrà in Formula 1 fino a quando non si terrà una gara in AfricaFintanto che non si concreterà una corsa in Africa, il campione britannico continuerà a competere nella Formula 1. "Non mi ritirerò finché non avrò corso su un circuito africano, senza aver sperimentato quell’emozione dal vivo", ha dichiarato. Per me rappresenterebbe un traguardo eccezionale, soprattutto in considerazione delle mie radici e del forte legame con il continente. Una manifestazione in Africa non solo arricchirebbe il calendario della F1, ma renderebbe omaggio alla diversità culturale e alla storia che mi contraddistingue.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?
- Ieri 22:00
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia
Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren
Latest News
Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.
- 1 ora fa
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
- 2 ore fa
George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia
- 2 ore fa
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?
- Ieri 22:00
Antonelli F1: riceve notizia che la metterà IN BATTAGLIA; Rivale, ridicolizzata per il suo disastro
- Ieri 21:00
Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1
- Ieri 15:03
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- Ieri 08:00
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- Ieri 07:00