close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Lewis Hamilton — Foto: © IMAGO x GPFans

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

Alessandro Lombardo

Lewis Hamilton ha iniziato la sua seconda stagione con Ferrari, ma il pilota britannico non si accontenta.

Durante la conferenza stampa in Australia ha dichiarato con fermezza che non si ritirerà dalla Formula 1 finché non avrà corsa in un Gran Premio organizzato in Africa. Nonostante il complicato debutto con la Scuderia, il sette volte campione mondiale si presenta completamente rinnovato e deciso a collezionare vittorie, mirando con ambizione al titolo mondiale e continuando a perseguire i suoi piani futuri, qualunque siano i risultati in pista.

Hamilton dice che lotterà per un Gran Premio in Africa

Ho avuto il privilegio di visitare dieci paesi africani e sono convinto che ci sia ancora molto da scoprire su questo continente affascinante. Negli ultimi sei, forse sette anni, ho lavorato dietro le quinte per far sì che si organizzasse un Gran Premio in Africa. Ho discusso con i responsabili, domandando: "Perché non correre in Africa? Abbiamo gareggiato in tutti gli altri continenti, perché non qui?" So che stanno dando il massimo e hanno visitato numerose nazioni per promuovere l’idea di una corsa sul continente africano.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Kenya, Rwanda o Sudafrica: le mete preferite da Hamilton

Se avessi l’opportunità di scegliere, opterei per ospitare il Gran Premio in Kenya, Rwanda o Sudafrica. Tra tutti i paesi che ho visitato, Kenya e Rwanda mi hanno colpito in modo straordinario; sono luoghi spettacolari in cui mi sarei potuto immaginare di vivere. Anche il Sudafrica possiede un fascino unico e sono convinto che sarebbe una location ideale per una gara di Formula 1, offrendo al contempo una vetrina preziosa per le bellezze del continente.

Hamilton rimarrà in Formula 1 fino a quando non si terrà una gara in Africa

Fintanto che non si concreterà una corsa in Africa, il campione britannico continuerà a competere nella Formula 1. "Non mi ritirerò finché non avrò corso su un circuito africano, senza aver sperimentato quell’emozione dal vivo", ha dichiarato. Per me rappresenterebbe un traguardo eccezionale, soprattutto in considerazione delle mie radici e del forte legame con il continente. Una manifestazione in Africa non solo arricchirebbe il calendario della F1, ma renderebbe omaggio alla diversità culturale e alla storia che mi contraddistingue.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1 Lewis Hamilton

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia

George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia

  • 2 ore fa
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

  • 2 ore fa
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?

Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?

  • Ieri 22:00
Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1

Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1

  • Ieri 15:03
Charles Leclerc e Lewis Hamilton in uno spettacolare nuovo spot di F1 per il 2026

Charles Leclerc e Lewis Hamilton in uno spettacolare nuovo spot di F1 per il 2026

  • Ieri 10:00
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO

SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO

  • Ieri 08:00

Appena arrivato

04:41
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia
04:18
George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia
5-3
Hamilton F1: Il nemico punta al ritiro dalla F1; Come guardare il Gran Premio d'Australia?
5-3
Antonelli F1: riceve notizia che la metterà IN BATTAGLIA; Rivale, ridicolizzata per il suo disastro
5-3
Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora. Formula 1

Hamilton è LONTANO dal pensionamento e ha una missione chiara da compiere prima di allora.

1 ora fa
SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia Formula 1

SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

2 ore fa
George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia Formula 1

George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia

2 ore fa
Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren

23 dicembre 2025 19:58
Ontdek het op Google Play