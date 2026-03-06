SORPRESA! La FIA conferma la modifica al regolamento per il Gran Premio d'Australia

En vista del Gran Premio d’Australia di Formula 1, la Federazione Internazionale dell’Automobilismo (FIA) ha annunciato una modifica alla procedura di partenza.

L’intervento nasce da preoccupazioni per la sicurezza, poiché i piloti necessitano di un tempo maggiore sulla griglia per raggiungere la massima potenza fino alla prima curva. Quest’introduzione arriva in un momento fondamentale, con la gara di Melbourne che si disputerà seguendo i nuovi regolamenti tecnici, i quali rappresentano un cambiamento significativo nella fase di partenza delle vetture.

Le monoposto in F1 sono dotate di turbocompressori, e piloti come Max Verstappen, insieme ai compagni, devono “riscaldarli” prima del via. Grazie ai gas di scarico che accelerano la turbina, l’aria viene compressa per ottenere tutte le prestazioni necessarie.

A partire dalla stagione 2026, tale processo si allungherà a seguito dell’eliminazione del complesso e costoso MGU-H, rendendo ancora più delicata questa fase cruciale per il corretto avvio delle vetture.

Procedura di partenza estesa

La FIA ha adattato il procedimento, già collaudato durante i test a Bahrein, e lo applicherà sin dal via della stagione australiana. Il direttore di gara, Rui Marques, ha spiegato nelle note ufficiali che, una volta che tutte le vetture si trovano in griglia dopo la fase di formazione, i pannelli luminosi sovrastanti lampeggiano in blu per cinque secondi mentre il display sulla piattaforma mostra il messaggio “Pre-Start”. Successivamente, le cinque luci rosse si accenderanno progressivamente per poi spegnersi tutte, esattamente come previsto dall’articolo B5.7.2. Inoltre, l’uso dell’aerodinamica attiva all’inizio della gara non sarà consentito: durante la partenza da fermo, la funzione Driver Adjustable Bodywork – in modalità “pezzo dritto” – verrà attivata solo dopo il sorpasso della prima curva.

McLaren chiede una modifica alle regole

Uno dei timori dei team di F1 era che la durata tradizionale della procedura potesse impedire ad alcune vetture di riscaldare il turbo in tempo, con il rischio di creare notevoli differenze di velocità e situazioni pericolose in pista. Andrea Stella, di McLaren, ha ribadito l’urgenza di adeguare le norme, affermando: “Dobbiamo accertarci che la partenza permetta a tutte le vetture di avere l’unità di potenza completamente operativa, perché non è prudente che alcuni piloti partano con una macchina non al massimo delle prestazioni”. Le sue osservazioni, espresse durante i test invernali a Sakhir, sottolineano l’importanza di una regolamentazione che garantisca condizioni di gara omogenee e sicure.

