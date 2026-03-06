George Russell a un secondo di distacco, la Ferrari domina il GP d'Australia
Se è terminata la prima sessione libera della stagione 2026 di Formula 1 e Ferrari si è distinta con un clamoroso 1-2 grazie a Lewis Hamilton e Charles Leclerc, segnando una giornata di grande soddisfazione per il team.
L’Australia ha visto, per la prima volta, la partecipazione competitiva di 22 monoposto. Tuttavia, la vera sorpresa è stata legata al team Williams, che ha visto uno dei suoi piloti costretto ad abbandonare la gara – fortunatamente non si è trattato di Carlos Sainz, bensì di Alex Albon.
Come previsto, le difficoltà interne ad Aston Martin hanno continuato a pesare, costringendo Fernando Alonso a non scendere in pista a causa di forti vibrazioni e problemi alla centralina della potenza.
I risultati per Alpine sono stati complessivamente migliori del previsto, con Gasly e Colapinto capaci di superare diversi avversari, in particolare il britannico Lando Norris, dimostrando una certa competitività.
Le difficoltà non hanno risparmiato neanche il team Cadillac, con Checo Pérez che ha faticato a causa di problemi alla centralina, terminando la sessione al ventesimo posto. Allo stesso tempo, i Mercedes hanno mostrato lacune: Russell e Antonelli hanno concluso rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, posizioni lontane dagli obiettivi sperati con il controverso motore.
Come è andata la FP1 del Gran Premio d’Australia 2026?
- 1. Charles Leclerc
- 2. Lewis Hamilton
- 3. Max Verstappen
- 4. Isack Hadjar
- 5. Arvind Lindblad
- 6. Óscar Piastri
- 7. George Russell
- 8. Andrea Kimi Antonelli
- 9. Gabriel Bortoleto
- 10. Nico Hülkenberg
- 11. Esteban Ocon
- 12. Carlos Sainz
- 13. Liam Lawson
- 14. Oliver Bearman
- 15. Alexander Albon
- 16. Franco Colapinto
- 17. Valtteri Bottas
- 18. Pierre Gasly
- 19. Lando Norris
- 20. Checo Pérez
- 21. Lance Stroll
- 22. Fernando Alonso
