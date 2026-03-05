Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1

Uno dei principali rivali di Lewis Hamilton ha ammesso che la sua carriera è ormai prossima alla fine.

Fernando Alonso ha accennato al ritiro a seguito dei problemi riscontrati dall'Aston Martin all'inizio della stagione 2026 di Formula 1. In dichiarazioni pubblicate da DiarioAS, il due volte campione del mondo ha parlato prima dell'inizio del primo weekend di stagione, interrogato sulle difficoltà mostrate dal team di Adrian Newey.

Ecco cosa ha detto: "Ho fiducia al 100% nella Honda; risolveranno i problemi perché lo hanno già fatto in passato e sono sempre competitivi con un buon motore in F1.

"Ma ci vuole tempo e non si adatta ai tempi della mia carriera. Non abbiamo una sfera di cristallo per sapere quando i problemi saranno risolti". "Analizzeremo gara per gara, mese per mese. Spero che quest'anno ci siano dei processi che possano aiutare anche per il 2027", ha commentato.

Queste dichiarazioni lasciano intendere il ritiro del due volte campione del mondo, che potrebbe non avere più tempo per aspettare la Honda e raggiungere il successo sperato, almeno come pilota.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

