SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
Valtteri Bottas, alleato di Lewis Hamilton, potrebbe vedere il suo futuro in Formula 1 in pericolo.
Motorsport.com, una delle fonti più affidabili nel motorsport, ha rivelato che il posto in Cadillac dell'ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo potrebbe essere minacciato da Colton Herta.
Questo è quanto riportato: "Non è un segreto che Cadillac voglia l'americano Colton Herta nella sua formazione di F1, ma prima di ciò, Herta deve ottenere i punti necessari per la superlicenza in Formula 2. Se ci riuscisse, sembra che il posto di Valtteri Bottas sia a rischio.
"Motorsport.com apprende che, sebbene il contratto del pilota messicano copra le stagioni 2026-2027, un terzo anno tra Cadillac e Sergio Pérez non è escluso. C'è la possibilità di un'estensione che è già in discussione tra le due parti, ma dipenderà dai risultati e dai progressi compiuti in questa stagione, nonché dalla dinamica tra lui e il team, che per ora sembra essere sulla strada giusta", hanno osservato.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
