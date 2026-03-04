Hamilton parla della sua routine per affrontare la MALATTIA

Lewis Hamilton, a 41 anni, ha recentemente svelato come il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività influisca sulla sua quotidianità.

Il pilota britannico, uno degli sportivi più premiati della storia, è in parità con Michael Schumacher per i titoli mondiali e detiene il record per il maggior numero di vittorie in Gran Premi (105). Oltre ai successi in pista, Hamilton si distingue per il suo impegno sociale e ambientale, condividendo apertamente le proprie difficoltà – tra cui una diagnosi di dislessia avvenuta solo a 17 anni.

Hamilton: "Non mi ero reso conto di avere TDAH"

Durante l’evento "Meet the Drivers" per la stagione 2026, Hamilton ha illustrato come il TDAH influenzi i suoi comportamenti quotidiani.

Racconta che, entrando in una stanza o nella sua casa, prova l’irresistibile bisogno di sistemare meticolosamente ogni dettaglio, come ad esempio allineare perfettamente i libri o raddrizzare una lampada leggermente inclinata.

Spesso percorre la casa riordinando ogni oggetto, rendendosi conto solo dopo alcuni minuti: “Accidenti, non me ne ero nemmeno accorto”. In una precedente intervista a The Gentleman’s Journal, il campione ha ammesso di non essere molto abile in cucina, confessando che ogni volta che prepara qualcosa – ad esempio una pasta – deve prima ripulire ogni utensile utilizzato e poi dedicare tempo a decidere cosa guardare in TV durante il pranzo. Ogni sua abitudine si rivela così una piccola peculiarità, che rende unica la sua personalità.

