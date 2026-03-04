La F1 attua un piano di EMERGENZA per garantire che il GP d'Australia si svolga dopo la guerra

La gestione della stagione di Formula 1 ha dovuto affrontare sfide organizzative all'ultimo momento per garantire che l'apertura in Australia si svolgesse senza intoppi, nonostante le complicazioni logistiche per piloti e team, tra cui Lewis Hamilton e Kimi Antonelli.

A causa della chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente, la pianificazione dei viaggi per centinaia di addetti provenienti dai vari team è stata profondamente compromessa. Per evitare ripercussioni sul Gran Premio in programma per domenica, sono stati organizzati voli charter da Londra, consentendo al personale di raggiungere Melbourne in tempo utile.

Lunedì sera è stata messa in campo una soluzione immediata: due voli hanno preso il volo dalla capitale britannica. Uno, operato da British Airways, ha effettuato uno scalo a Singapore, mentre il volo di AirX ha tracciato una rotta attraverso la Tanzania, evitando le zone di conflitto. A bordo viaggiavano collaboratori di dieci degli undici team impegnati in gara, insieme a personale tecnico di rilievo, fondamentale per superare le complesse sfide logistiche e garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Il futuro delle gare in Medio Oriente è incerto

Nonostante la gara di Melbourne sia confermata, l'incertezza aleggia sul resto del calendario di Formula 1. Gli eventi programmati a Bahrein il 12 aprile e in Arabia Saudita la settimana successiva sono ora oggetto di rivalutazione a fronte dei persistenti conflitti regionali.

Un portavoce ha sottolineato: "La sicurezza e la protezione di tutti rimangono la nostra massima priorità", precisando che si monitorano costantemente le situazioni critiche e che sono già in atto piani d'emergenza. Inoltre, il debutto del Campionato Mondiale di Resistenza FIA in Qatar è stato posticipato a data da definirsi per la seconda metà dell’anno, con l’ipotesi di eventi sostitutivi a Imola o Portimão in caso di cancellazioni.

Poiché parte del personale risulta destinato a giungere a Melbourne con ritardo, il coprifuoco precedentemente stabilito per il circuito di Albert Park è stato annullato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato