Lewis Hamilton during F1 testing in Bahrain

Sostengono che Hamilton possa BATTERE Verstappen con la nuova Ferrari!

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton sembra aver finalmente trovato in Ferrari la vettura che risponde alle sue esigenze, come emerge dai test invernali disputatisi a Bahrein.

Il sette volte campione del mondo appare decisamente più sicuro alla guida del nuovo SF-26 rispetto ai modelli precedenti. Pur riconoscendo che il percorso verso un ottavo titolo si prospetta ancora lungo, i primi segnali lasciano intendere una ripresa sportiva per il pilota britannico all’interno della Scuderia italiana.

Hamilton ora dispone di una macchina che risponde alle sue elevate aspettative. "Lewis sembra sentirsi molto più a suo agio con questa vettura rispetto all'anno scorso, e persino in confronto alla precedente generazione di monoposto con effetto suolo", ha commentato Anthony Davidson per Sky Sports F1.

Di particolare rilievo è la stabilità offerta dalla nuova Ferrari, affermando che il pilota apprezza la prevedibilità della vettura e che il motore, dotato di un turbo di dimensioni inferiori, garantisce una risposta più celere, evidenziando così i vantaggi tecnici dell'unità propulsiva sviluppata a Maranello.

Differenze con la stagione scorsa

La forma attuale di Hamilton contrasta nettamente con il suo anno d’esordio in Scuderia. Nel 2025 l’inglese ha avuto un inizio difficile con il nuovo team, terminando il campionato a 86 punti di distanza dal compagno Charles Leclerc.

Mentre il monégasque era salito sul gradino del podio in ben sette occasioni, Hamilton non era riuscito a raggiungere il vertice in nessuna gara. Quest’anno, invece, si presenta un pilota rinnovato, che lascia alle spalle le interviste desolate dei mesi conclusivi della stagione precedente.

Concorrenza agguerrita

Nonostante l’ottimismo all’interno dell’ambiente Ferrari, la lotta in griglia si preannuncia particolarmente combattuta. Mercedes e Red Bull Racing hanno lasciato il segno durante le sessioni di prova, mentre la McLaren, ex campione in carica, punta a difendere il titolo con determinazione. Tra i rivali, Lando Norris – trionfatore dell’ultima stagione dopo una sfida serrata contro Max Verstappen e Oscar Piastri – si profila come uno degli avversari più temibili. Hamilton dovrà infatti impegnarsi al massimo per ridurre il divario con i leader, senza trascurare la rivalità interna con Leclerc.

Attenzione a Melbourne

Nonostante l’impressionante reattività dimostrata da Ferrari nelle fasi iniziali, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. La griglia di partenza potrà subire variazioni significative, poiché ogni team si sta adattando a ritmi differenti alle nuove regole. Queste condizioni potrebbero dare un vantaggio iniziale, ma il circuito di Melbourne rappresenterà senza dubbio una sfida diversa. La prossima gara, il Gran Premio d’Australia, prevista per i primi giorni del mese prossimo, sarà il primo vero banco di prova per valutare le forze in campo.

