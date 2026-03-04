La Ferrari prende una decisione sorprendente sulla sua auto per l'Australia
L'imponente alettone posteriore della Ferrari, presentato durante le sessioni a Bahrain, non farà il suo debutto al Gran Premio d'Australia, come riferisce Autoracer.
La squadra, tuttavia, intende impiegare questa innovazione in seguito, nel prosieguo della stagione. Durante le settimane di test a Bahrain, la Scuderia ha montato sul suo monoposto l’innovativo alettone rotante, una soluzione tecnica che promette di migliorare le prestazioni: una scelta che i tecnici non adotterebbero se non apportasse vantaggi concreti. È stata un’immagine sorprendente, poiché nessun’altra formazione aveva mai sperimentato una tecnica simile.
L'ala posteriore rimarrà in Italia
Un’analisi mediatica ha sottolineato che l’alettone non debutterà durante il Gran Premio d’Australia, nonostante a Bahrain si fosse già assistito a una dimostrazione preliminare del prototipo in azione. Dietro le quinte la squadra sta verificando il funzionamento del sistema e ha già avviato lo sviluppo di una versione migliorata. I risultati dei test sono stati positivi e si prevede che la Scuderia utilizzi la novità al Gran Premio del Canada, pur non escludendo un eventuale debutto nelle sessioni bahrainite.
