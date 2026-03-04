La Ferrari prende una decisione sorprendente sulla sua auto per l'Australia

L'imponente alettone posteriore della Ferrari, presentato durante le sessioni a Bahrain, non farà il suo debutto al Gran Premio d'Australia, come riferisce Autoracer.

La squadra, tuttavia, intende impiegare questa innovazione in seguito, nel prosieguo della stagione. Durante le settimane di test a Bahrain, la Scuderia ha montato sul suo monoposto l’innovativo alettone rotante, una soluzione tecnica che promette di migliorare le prestazioni: una scelta che i tecnici non adotterebbero se non apportasse vantaggi concreti. È stata un’immagine sorprendente, poiché nessun’altra formazione aveva mai sperimentato una tecnica simile.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

L'ala posteriore rimarrà in Italia

Un’analisi mediatica ha sottolineato che l’alettone non debutterà durante il Gran Premio d’Australia, nonostante a Bahrain si fosse già assistito a una dimostrazione preliminare del prototipo in azione. Dietro le quinte la squadra sta verificando il funzionamento del sistema e ha già avviato lo sviluppo di una versione migliorata. I risultati dei test sono stati positivi e si prevede che la Scuderia utilizzi la novità al Gran Premio del Canada, pur non escludendo un eventuale debutto nelle sessioni bahrainite.

Ferrari’s rotating rear wing could cut drag by a further 7%, worth 5-8 km/h on fast tracks 💡



Rear-wing CdA (drag) drops by 'just' 0.010. But the effect propagates upstream:

• Rear tyres: –0.024 CdA (!!)

• Chassis: –0.014 CdA



CFD by @MayaSimulation shows every component… pic.twitter.com/azRkY1P5Jj — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 3, 2026

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato