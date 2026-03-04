Hamilton cade in una GRANDE DISTRAZIONE prima del GP d'Australia

Lewis Hamilton, 41 anni, si prepara ad affrontare l’apertura della stagione di Formula 1 in Australia questo fine settimana.

Tuttavia, prima di tornare in pista, il pilota britannico ha voluto godersi gli ultimi giorni di pausa con una fuga in Arizona insieme a Kim Kardashian, 45 anni, alimentando così i rumors su una relazione seria. Negli Stati Uniti, i due sono stati avvistati condividendo momenti di relax, e le numerose fotografie scattate li ritraggono sempre vicini, suggerendo l’inizio di un legame solido che ha già cominciato a farsi notare.

Hamilton e Kardashian avvistati a Lake Powell

Sabato pomeriggio i due sono stati fotografati a Lake Powell, una delle zone più suggestive al confine tra Utah e Arizona. Secondo TMZ la loro relazione sta assumendo toni decisamente seri. Durante una sosta vicino al fiume Colorado, la coppia ha ammirato insieme uno spettacolare tramonto nel deserto, immortalando il momento con una selfie, prima di riprendere il viaggio a bordo di un SUV nero diretto verso il loro alloggio.

Soggiorno in un esclusivo resort

Fonti vicine confermano che Hamilton e Kardashian hanno scelto il lussuoso resort Amangiri, famoso per la sua esclusività e meta prediletta dall’elite mondiale. La sua vicinanza a Lake Powell ha offerto l’ambientazione ideale per trascorrere momenti in totale privacy. Questo luogo, già apprezzato dalla famiglia Kardashian, sottolinea la natura intima e riservata dell’incontro, rafforzando ulteriormente l’idea di un legame solido e ben avviato.

Conferma pubblica durante il Super Bowl

Anche se si vociferava da tempo di una possibile relazione, la coppia ha ufficializzato il loro legame durante il Super Bowl LX, tenutosi a febbraio. Avvistati molto vicini sulle tribune, l’evento ha rappresentato il primo segnale pubblico di unione, trasformando i sospetti in una realtà condivisa e confermata agli occhi di tutti.

Kim Kardashian in compagnia di Lewis Hamilton

Hamilton ora guarda all’Australia

La breve fuga negli Stati Uniti si inserisce in un momento cruciale per Hamilton, che si appresta ad affrontare il suo secondo anno con Ferrari. Dopo un debutto complicato in cui il pilota britannico non era riuscito a salire sul podio, le aspettative per questa stagione sono molto alte. Con l’introduzione di nuovi regolamenti tecnici, Hamilton punta a sfruttare al meglio il potenziale della sua monoposto, convinto di poter tradurre le innovazioni in vittorie significative.

Ferrari brilla durante le prove

Le recenti sessioni di test hanno mostrato un notevole potenziale della nuova vettura italiana, regalando immagini promettenti per il Gran Premio d’Australia che si terrà a Melbourne. La pausa in Arizona è stata l’ultimo checkpoint prima del via libera per il tanto atteso debutto australiano, e le ambizioni di Hamilton sono ora più che mai rivolte a una ripresa brillante sulla pista, in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e colpi di scena.

