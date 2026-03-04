Il MIRACOLO che può far rivivere il NEMICO di Lewis Hamilton
Aston Martin potrebbe essere salvata dal fallimento nel 2026 con Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, grazie a un miracolo.
Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha parlato in una chat con betbrothers della situazione che sta affrontando il due volte campione del mondo, che ha generato così tante polemiche.
"Aston Martin crede ancora che Adrian Newey abbia costruito un'ottima macchina. Honda non ha un problema con il generatore; è qualcosa nel loro sistema che non funziona.
"Quando Aston Martin capisce qual è il problema, tutto il resto dovrebbe funzionare senza problemi. Non puoi andare a un test e pensare di non riuscire nemmeno a fare 10 giri; Penso che il sistema funzionasse bene prima, ma quando è stato installato sulla vettura, le cose hanno iniziato ad andare male."
"Quando l'Aston Martin capirà qual è il problema, penso che riuscirà a sorpassare molti team, dando a Fernando Alonso l'opportunità di lasciare il segno", ha detto.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
