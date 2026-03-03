Sainz è d'accordo con la Mercedes su Verstappen!

Carlos Sainz è convinto che, in questa fase iniziale della stagione, il vero rivale da superare sia la Red Bull Racing. Il pilota spagnolo ha dichiarato a The Race che il team austriaco si distingue per un vantaggio significativo, evidenziando come la differenza in prestazioni non possa essere minimizzata. Pur essendo ancora agli esordi, i primi dati lasciano intravedere una chiara gerarchia di potenza, nonostante le varie scuderie non abbiano ancora mostrato tutto il loro potenziale e possano ancora ricalibrare gli equilibri in pista.

La Mercedes ha ricevuto elogi per un ingegnoso intervento sulla relazione di compressione, ma all’interno della squadra il plauso si rivolge in modo particolare alla Red Bull. Infatti, Toto Wolff ha sottolineato che, in linea retta, la differenza può arrivare fino a un secondo a favore del team austriaco, mentre anche James Vowles ha evidenziato come le prestazioni di Red Bull stiano attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Sainz teme un notevole divario a favore della Red Bull

Sainz riafferma questa valutazione, osservando che, già fin dal primo giro, la squadra austriaca ha dimostrato una solida superiorità. "Anche se siamo agli inizi, i dati GPS evidenziano chiaramente che la Red Bull è un passo avanti rispetto agli altri," ha spiegato il pilota, sottolineando come il vantaggio misurato non si tratti di un mero dettaglio, ma di un segno evidente della superiorità tecnica.

Il pilota ha inoltre espresso il timore che il margine in questione sia davvero consistente. "Non si tratta di una differenza minima, bensì di un divario marcato che ha davvero impressionato. Se, nella prima gara caratterizzata da regolamenti completamente rinnovati, da un motore aggiornato e da una diversa configurazione del team, riusciranno a offrire la fonte di potenza più veloce e affidabile, il plauso sarà d'obbligo," ha concluso Sainz.

