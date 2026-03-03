FINALMENTE puoi acquistare il merchandising della Ferrari F1 con il nome di Hamilton sopra

Fans della F1 e sostenitori del sette volte campione Lewis Hamilton possono finalmente gioire: sono arrivate le prime collezioni ufficiali Ferrari che riportano il nome dell’icona britannica.

Fino ad ora, gli appassionati di Hamilton potevano vantarsi esclusivamente dell’equipaggiamento Mercedes, poiché Ferrari non aveva ancora lanciato nessun capo con il suo cognome, sin dall’ingresso in Maranello, avvenuto a gennaio 2025. Nonostante il 2026 segni la seconda stagione di Hamilton con il distintivo rosso Ferrari, il team ha esitato nel proporre prodotti personalizzati, limitandosi precedentemente alla presenza del numero 44 su alcune creazioni.

Ora è possibile prepararsi al weekend di gara con l’ultima collezione ufficiale di merchandise Ferrari F1, disponibile presso la F1 Store. In vista della prima tappa della stagione 2026, che debutterà a Melbourne, Ferrari ha presentato la sua nuova linea di abbigliamento ufficiale in collaborazione con PUMA, il partner scelto per lo stile sportivo.

La recente aggiornamento dell’offerta ha già incluso cappellini in edizione 2026 per Hamilton e per il compagno Charles Leclerc, ed ora la F1 Store amplia il catalogo con una selezione di capi pensati per i veri tifosi, disponibili sia per adulti che per bambini, che permettono di vivere ogni gara indossando i colori e lo spirito della Scuderia.

Di seguito, un approfondimento sulle novità dedicate a Lewis Hamilton e Charles Leclerc:

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton T-Shirt - Unisex- £36

La tanto attesa maglietta ufficiale Ferrari per i fan della F1 esalta il nome di Hamilton stampato sul retro, affiancato dal celebre numero 44 in carattere bianco e in grassetto. Sul davanti, un grafico esclusivo richiama l’attenzione su ogni dettaglio. Il modello, dal taglio ringer moderno, è disponibile nella classica tonalità rossa, ma le scorte sono limitate, perciò gli appassionati sono invitati a fare in fretta per non lasciarsi sfuggire questo pezzo esclusivo.

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton T-Shirt - Red - Kids- £32

Anche i tifosi più giovani potranno partecipare al fervore della stagione con la versione in taglia bambini della celebre t-shirt rossa. Questa proposta, che mantiene intatti i dettagli distintivi del modello unisex, è davvero molto richiesta e si esaurisce rapidamente: un’ottima occasione per entrare nel vivo del mondo Ferrari fin dalla tenera età.

Scuderia Ferrari Lewis Hamilton Graphic Baseball Cap - Red - Unisex- £36

Per chi desidera un accessorio diverso dal solito, Ferrari propone un elegante cappellino in stile baseball per la stagione 2026. Pur non riportando il nome di Hamilton, il cappellino cattura l’attenzione grazie al numero 44 e a un disegno che richiama la sua firma, conferendo un tocco personale e inconfondibile. Clicca qui per acquistarla prima dell'inizio della stagione 2026

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari Charles Leclerc Graphic Baseball Cap - White - Unisex- £36

I fan di Leclerc non sono stati dimenticati: Ferrari ha lanciato un cappellino in stile baseball nella versione bianca che esalta il numero 16 del pilota monegasco, completato da un grafico ispirato alla sua firma personale. Questo accessorio rappresenta la scelta ideale per chi cerca un look casual ma raffinato, capace di esprimere al meglio il proprio sostegno al talento in continua ascesa.

Scuderia Ferrari Charles Leclerc T-Shirt - Unisex- £36

Per chi predilige un’alternativa fresca, la nuova collezione in stile baseball propone anche una t-shirt unisex bianca. Il capo, arricchito dal numero 16 e dalla firma del pilota, consente di mostrare con eleganza il proprio supporto al campione, simbolo dell’affiatata relazione tra Leclerc e la Scuderia Ferrari, che vanta otto vittorie in Gran Premio.

Scuderia Ferrari Charles Leclerc T-Shirt - White - Kids- £32

Per i piccoli tifosi di Leclerc è stata ideata una versione in taglia bambini della t-shirt bianca. Data l’alta richiesta per questi articoli esclusivi, è consigliabile procedere all’acquisto il prima possibile per assicurarsi di non perdere l’occasione di indossare un pezzo unico della nuova collezione Ferrari.

