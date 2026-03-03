La Ferrari sta dimostrando un ENORME ottimismo in vista del debutto stagionale, ed ecco perché.
La scelta, a partire da aprile 2025, di investire lo sviluppo sull'auto attuale sta già dando i suoi frutti. Durante i test invernali in Bahrain il team ha percorso oltre 6.000 chilometri, evidenziando la solidità della nuova fonte di energia e dell’SF-26. Nonostante un piccolo inconveniente tecnico di Lewis Hamilton, le basi del veicolo appaiono robuste in preparazione all’apertura della stagione a Melbourne.
Vasseur non nasconde le sue grandi aspirazioni per la prima gara dell'anno. In un'intervista a Motorsport.com ha sottolineato come l’obiettivo della Scuderia sia conquistare la vittoria in Australia, trasmettendo al contempo lo spirito e la passione che caratterizzano Maranello. "Ho accumulato abbastanza esperienza per non farmi illusioni dopo i test invernali", ha dichiarato, aggiungendo che ogni dettaglio – dall’affidabilità agli aspetti tecnici – può rappresentare un rischio una volta in pista. "Finora tutto ha proceduto bene e mi impegno, insieme alla squadra, in modo costruttivo: qualunque siano le sfide che ci attendono nel 2024 o 2025, il nostro unico obiettivo è vincere."
Con Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari vanta una coppia di piloti estremamente esperta e talentuosa. Hamilton, entrato a far parte della Scuderia lo scorso anno, affronta così il suo secondo anno in ambito Ferrari, vivendo anche il cambiamento in pista con l’arrivo di un nuovo ingegnere, mentre Riccardo Adami ha assunto ruoli dirigenziali. Vasseur è fiducioso sulla preparazione dei due, pur evidenziando l’incertezza che ancora regna sulla griglia post-test invernali. "Nessuno ha un quadro chiaro su come si distribuiranno le forze. Durante le ultime ore in Bahrain, tre o quattro vetture sono rimaste molto vicine, ma elementi come il consumo di carburante – che può comportare una differenza di mezzo secondo – e le diverse configurazioni dell’unità di potenza fanno la differenza. Le simulazioni di gara ci forniscono un’idea, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive."
Obiettivi ambiziosi per Melbourne
