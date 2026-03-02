Hamilton sorprende con NUOVI video per F1 2026

Lewis Hamilton continua a lavorare con grande intensità per conquistare il suo ottavo titolo mondiale in Formula 1, impegnandosi come mai prima d’ora all’inizio della sua 41ª stagione.

Dopo un 2025 da incubo, in cui il suo debutto con la Scuderia Ferrari si è concluso senza nemmeno un podio, il veterano britannico è determinato a riscrivere la sua storia. Alla vigilia del Gran Premio d’Australia, Hamilton ha intensificato il suo regime di allenamenti, concentrandosi su esercizi di forza, sessioni cardio e allenamenti per migliorare flessibilità e resistenza, con l’obiettivo di ritrovare lo spunto necessario per tornare a lottare per il titolo mondiale.

In un post su Instagram, il pilota ha condiviso diversi video in cui si vede impegnato in una routine estremamente impegnativa, definita da lui stesso come l’allenamento pre-stagione più intenso mai affrontato.

“Ogni giorno mi alleno per essere più forte che mai quest’anno: tra pesi, cardio e sessioni mirate all’equilibrio tra flessibilità e forza, il mio obiettivo è progredire, resistere e superarmi continuamente”, ha dichiarato. Queste rigorose preparazioni sottolineano la volontà di Hamilton di affinare ogni dettaglio, rinnovando la fiducia in un futuro che potrebbe riportarlo ai vertici della competizione.

Hamilton ha reali possibilità per il titolo nel 2026?

Durante le prove in Bahrain, il pilota britannico ha sfilato con il suo nuovo SF-26, attirando l’attenzione grazie a soluzioni tecniche innovative implementate dalla Ferrari. Infatti, con l’arrivo del 2026 e le nuove normative che riguardano chassis e unità di potenza, le scuderie hanno dovuto adattare modelli precedenti per sfruttare ogni margine consentito, lavorando nei limiti delle nuove regole.

Un esempio significativo è rappresentato dal nuovo alettone posteriore, in grado di ruotare per 180 gradi e soprannominato scherzosamente “La Macarena” dal direttore della F1, Fred Vasseur. Inoltre, Hamilton ha contribuito attivamente al design del monoposto, definendolo come portatore del suo “DNA” e particolarmente divertente da guidare. Resta da vedere se queste innovazioni saranno sufficienti a riportare il campione sulla strada del successo.

