Hamilton è sbalordito dai fischi rivolti a Christian Horner

Il sette volte campione di F1, Lewis Hamilton, è rimasto di stucco per una reazione inaspettata scatenata dall'apparizione inedita di Christian Horner in un video esclusivo.

Sebbene Horner non torni nel paddock per il Gran Premio d’Australia, prima tappa della stagione 2026 a Melbourne, i tifosi hanno potuto godere di un inaspettato ritorno sul piccolo schermo grazie alla nuova stagione di Drive to Survive. Netflix ha lanciato l’ottava edizione della docuserie, offrendo uno sguardo ravvicinato ai drammi che animano sia la pista che il paddock.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Hamilton si è mostrato chiacchierando con le stelle della F1 mentre il pubblico reagiva al rifiuto di Horner

Nel primo episodio, intitolato "New Kids On The Track", Netflix ha mostrato i retroscena del lancio live del videogioco F1 75 al O2 Arena di Londra. Durante la manifestazione, tra le risate di Lando Norris e Oscar Piastri, Hamilton discuteva apertamente di paternità con i suoi colleghi.

La scena sembrava tranquilla, finché non si è consumata una sorpresa inaspettata: Christian Horner, 52enne ed ex direttore della Red Bull, è salito sul palco e si è trovato di fronte a un fragoroso boato del pubblico, mentre inciampava con le prime parole del suo discorso inaugurale.

Nel backstage, le telecamere di Drive to Survive hanno immortalato le reazioni autentiche dei piloti. Lewis Hamilton, visibilmente colpito dagli abuchi, non ha potuto trattenere un esclamativo "Merda", mentre Liam Lawson, destinato a salire sul palco accanto a Verstappen, ha commentato: "Amico, come si fa a Londra? Mi aspetto tanti abuchi", a cui Verstappen ha replicato: "Non me ne frega niente". Infine, Toto Wolff, ex rivale di Horner, ha ironicamente sottolineato come il pubblico abbia chiarito il ruolo e le ambizioni dell’ex direttore.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato