TUTTE le foto del giorno più importante della vita di Leclerc
TUTTE le foto del giorno più importante della vita di Leclerc
Charles Leclerc ha sposato la sua amata Alexandra Saint Mleux, ormai conosciuta come Alexandra Leclerc.
Il fiero monégasque ha condiviso su Instagram numerose immagini e video che immortalano questo momento speciale della sua vita.
Con la stagione 2026 di Formula 1 alle porte, Leclerc celebra già una delle sue vittorie più significative: convolare a nozze con la compagna che lo accompagna quasi in ogni weekend di gara, spesso insieme al loro fedele cane Leo.
La relazione, iniziata nel 2023, si è consolidata grazie alla costante presenza di Alexandra, che, dopo gli studi in Storia dell'Arte presso L’École, è diventata un'influencer di rilievo con oltre 3,5 milioni di follower.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Leclerc condivide immagini
Adesso Alexandra è ufficialmente la signora Leclerc, dopo aver stupito tutti con un matrimonio inaspettato. Charles ha voluto far vivere al mondo intero i momenti più emozionanti di quella giornata, che hanno compreso il tradizionale scambio degli anelli e una partenza d'effetto su una Ferrari preziosa. La coppia ha percorso le pittoresche vie di Montecarlo a bordo di una maestosa Ferrari 250 Testa Rossa, uno dei modelli più esclusivi della leggendaria casa automobilistica italiana.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli svela la REALTÀ della Mercedes in vista del debutto stagionale
- 33 minuti fa
Hamilton sorprende con NUOVI video per F1 2026
- 41 minuti fa
Hamilton è sbalordito dai fischi rivolti a Christian Horner
- 2 ore fa
Russell o Antonelli se ne andranno? Ecco come la Mercedes riuscirà finalmente ad accaparrarsi Verstappen.
- 2 ore fa
TUTTE le foto del giorno più importante della vita di Leclerc
- 2 ore fa
La guerra cancellerebbe la F1!
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio