TUTTE le foto del giorno più importante della vita di Leclerc

Charles Leclerc ha sposato la sua amata Alexandra Saint Mleux, ormai conosciuta come Alexandra Leclerc.

Il fiero monégasque ha condiviso su Instagram numerose immagini e video che immortalano questo momento speciale della sua vita.

Con la stagione 2026 di Formula 1 alle porte, Leclerc celebra già una delle sue vittorie più significative: convolare a nozze con la compagna che lo accompagna quasi in ogni weekend di gara, spesso insieme al loro fedele cane Leo.

La relazione, iniziata nel 2023, si è consolidata grazie alla costante presenza di Alexandra, che, dopo gli studi in Storia dell'Arte presso L’École, è diventata un'influencer di rilievo con oltre 3,5 milioni di follower.

Leclerc condivide immagini

Adesso Alexandra è ufficialmente la signora Leclerc, dopo aver stupito tutti con un matrimonio inaspettato. Charles ha voluto far vivere al mondo intero i momenti più emozionanti di quella giornata, che hanno compreso il tradizionale scambio degli anelli e una partenza d'effetto su una Ferrari preziosa. La coppia ha percorso le pittoresche vie di Montecarlo a bordo di una maestosa Ferrari 250 Testa Rossa, uno dei modelli più esclusivi della leggendaria casa automobilistica italiana.

