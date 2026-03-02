Sorpresa! Le ULTIME novità sulla storia d'amore tra Hamilton e Kim Kardashian

Lewis Hamilton e Kim Kardashian ritornano a far parlare di sé, con un aggiornamento importante sul loro presunto flirt, pochi giorni prima dell’inizio della stagione 2026 di F1.

Nel prossimo weekend a Melbourne, Hamilton darà il via alla sua seconda stagione in Ferrari partecipando al Gran Premio d’Australia ad Albert Park. Tuttavia, prima di tornare ai circuiti, il sette volte campione del mondo, 41 anni, avrebbe trascorso una piacevole vacanza negli Stati Uniti insieme a Kim.

Secondo quanto riportato da TMZ, il pilota e l’icona dei reality, fondatrice di Skims e 45enne, sono stati avvistati nei pressi del lago Powell in Arizona, mentre ammiravano un suggestivo tramonto nel deserto. La coppia avrebbe soggiornato presso l’esclusivo resort Amangiri, meta prediletta delle celebrità, con suite il cui prezzo parte da circa 5.000 dollari a notte.

Ripercorriamo la storia

I primi sospetti di una relazione tra la principale star della F1 e la regina dei reality emersero alla fine di gennaio, quando si diffuse la notizia che avevano trascorso insieme un weekend in un lussuoso resort nei Cotswolds, nel Regno Unito. Pochi giorni dopo furono visti insieme a Parigi e, non molto tempo dopo, dichiararono pubblicamente il loro legame partecipando al Super Bowl LX a San Francisco.

Poche coppie vantano un simile magnetismo, considerando che insieme contano ben 395 milioni di follower su Instagram – Lewis ne ha 42 milioni, mentre Kim ne raggiunge 353. Ora non resta che attendere se l’imprenditrice farà una comparsa durante una gara della stagione 2026, evento che sicuramente accenderà l’atmosfera nei box.

Lo sviluppo riguardante Hamilton arriva in un weekend ricco di novità per i piloti della Ferrari. Sabato scorso, a Monaco, il compagno di squadra Charles Leclerc ha celebrato il suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux.

Hamilton, da parte sua, si prepara a dare il massimo in pista, in vista della prima gara della stagione in Australia. Dopo le prove pre-stagionali, durante le quali il nuovo SF-26 ha alimentato le speranze di vittorie per il team di Maranello, le sessioni di prova a Melbourne inizieranno venerdì 6 marzo, per culminare con il Gran Premio d’Australia domenica 8 marzo.

