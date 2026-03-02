Fino a quando tutti i Gran Premi di F1 saranno sotto contratto?

Il calendario di Formula 1 per il 2026 è stato svelato il 9 giugno 2025 da Formula One Management e dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Pur dovendo attendere ulteriori dettagli per l'anno successivo, è già possibile gettare uno sguardo al futuro grazie alle informazioni raccolte da GPFans sulle scadenze dei vari Gran Premi. Per il 2027 sono previsti 24 eventi, in linea con la stagione attuale, che rappresenta il massimo consentito dalle normative FIA. Di questi, 23 sono già confermati, mentre la tabella riporta 25 gare, di cui due saranno eliminate, e l’ultima corsa resta ancora da definire.

Zandvoort sparirà e incertezza a Las Vegas

Era ormai noto che il Gran Premio dei Paesi Bassi, disputato sul Circuit Zandvoort, non farà più parte del calendario dopo il 2026. La prossima incognita riguarda Las Vegas, la celebre città del gioco d’azzardo in Nevada, la cui partecipazione è garantita fino al 2027. Il Gran Premio del Portogallo tornerà in pista l'anno prossimo anche se il circuito dell’Algarve ospiterà la gara solo per due stagioni. Singapore e Città del Messico sono confermati fino al 2028, mentre Miami e Austria godranno dei contratti a maggiore durata, estesi fino al 2041.

Gran Premio Circuito Contratto fino a Paesi Bassi Circuit Zandvoort 2026 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 2027 Portogallo Autódromo Internacional do Algarve 2028 (a partire dal 2027) Singapore Marina Bay Street Circuit 2028 Città del Messico Autódromo Hermanos Rodríguez 2028 Giappone Suzuka International Racing Course 2029 Cina Shanghai International Circuit 2030 Arabia Saudita Jeddah Corniche Circuit

Qiddiya Speed Park Track 2030

(probabilmente a partire dal 2028 a Qiddiya City) Azerbaigian Baku City Circuit 2030 São Paulo Autódromo José Carlos Pace 2030 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 2030 Belgio Circuit de Spa-Francorchamps 2031 (senza gara nel 2028 e 2030) Italia Autodromo Nazionale Monza 2031 Barcellona-Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 2032 (senza gara nel 2027, 2029 e 2031) Ungheria Hungaroring 2032 Qatar Lusail International Circuit 2032 Regno Unito Silverstone Circuit 2034 Stati Uniti Circuit of the Americas 2034 Canada Circuit Gilles Villeneuve 2035 Monaco Circuit de Monaco 2035 Spagna Madrid 2035 Bahrein Bahrain International Circuit 2036 Australia Albert Park Circuit 2037 Miami Miami International Autodrome 2041 Austria Red Bull Ring 2041

