Fino a quando tutti i Gran Premi di F1 saranno sotto contratto?
Il calendario di Formula 1 per il 2026 è stato svelato il 9 giugno 2025 da Formula One Management e dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).
Pur dovendo attendere ulteriori dettagli per l'anno successivo, è già possibile gettare uno sguardo al futuro grazie alle informazioni raccolte da GPFans sulle scadenze dei vari Gran Premi. Per il 2027 sono previsti 24 eventi, in linea con la stagione attuale, che rappresenta il massimo consentito dalle normative FIA. Di questi, 23 sono già confermati, mentre la tabella riporta 25 gare, di cui due saranno eliminate, e l’ultima corsa resta ancora da definire.
Zandvoort sparirà e incertezza a Las Vegas
Era ormai noto che il Gran Premio dei Paesi Bassi, disputato sul Circuit Zandvoort, non farà più parte del calendario dopo il 2026. La prossima incognita riguarda Las Vegas, la celebre città del gioco d’azzardo in Nevada, la cui partecipazione è garantita fino al 2027. Il Gran Premio del Portogallo tornerà in pista l'anno prossimo anche se il circuito dell’Algarve ospiterà la gara solo per due stagioni. Singapore e Città del Messico sono confermati fino al 2028, mentre Miami e Austria godranno dei contratti a maggiore durata, estesi fino al 2041.
|Gran Premio
|Circuito
|Contratto fino a
|Paesi Bassi
|Circuit Zandvoort
|2026
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|2027
|Portogallo
|Autódromo Internacional do Algarve
|2028 (a partire dal 2027)
|Singapore
|Marina Bay Street Circuit
|2028
|Città del Messico
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|2028
|Giappone
|Suzuka International Racing Course
|2029
|Cina
|Shanghai International Circuit
|2030
|Arabia Saudita
|Jeddah Corniche Circuit
Qiddiya Speed Park Track
|2030
(probabilmente a partire dal 2028 a Qiddiya City)
|Azerbaigian
|Baku City Circuit
|2030
|São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|2030
|Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|2030
|Belgio
|Circuit de Spa-Francorchamps
|2031 (senza gara nel 2028 e 2030)
|Italia
|Autodromo Nazionale Monza
|2031
|Barcellona-Catalunya
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|2032 (senza gara nel 2027, 2029 e 2031)
|Ungheria
|Hungaroring
|2032
|Qatar
|Lusail International Circuit
|2032
|Regno Unito
|Silverstone Circuit
|2034
|Stati Uniti
|Circuit of the Americas
|2034
|Canada
|Circuit Gilles Villeneuve
|2035
|Monaco
|Circuit de Monaco
|2035
|Spagna
|Madrid
|2035
|Bahrein
|Bahrain International Circuit
|2036
|Australia
|Albert Park Circuit
|2037
|Miami
|Miami International Autodrome
|2041
|Austria
|Red Bull Ring
|2041
