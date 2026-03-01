Leclerc firma il suo contratto PIÙ IMPORTANTE di sempre, e la conferma è arrivata sui social media

Sembra che la stella di Ferrari e della Formula 1, Charles Leclerc, abbia ufficializzato il suo matrimonio con la compagna Alexandra Saint Mleux, come suggerito da un indizio sul profilo Instagram di lei.

Ricorderemo lo scorso novembre, quando il pilota 28enne aveva annunciato il fidanzamento con l'influencer e artista Alexandra, e da allora molti attendevano notizie di un grande evento nuziale nel mondo della F1. Tutti i segnali indicavano che l'unione si sarebbe consolidata durante il recente weekend a Monte Carlo, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati.

Sui social, utenti attenti hanno condiviso un suggestivo video in cui la coppia percorre le vie a bordo di una classica Ferrari d'epoca, scortata da una carovana di motociclisti; nel filmato, Alexandra regge un mazzo di fiori, accentuando il clima romantico della scena.

Un ulteriore dettaglio è emerso quando ha aggiornato la sua biografia su Instagram, firmandosi ora come "Alexandra Leclerc", e ha postato una storia ispirata al film "Stuart Little", in cui ha etichettato il marito con un tenero emoji a forma di cuore.

I fan si emozionano per "Mr. e Mrs. Leclerc"

La reazione dei fan non si fece attendere: tra calorosi auguri per la nuova coppia sono affiorati numerosi commenti entusiasti per l’imponente Ferrari d’epoca. Si tratta di una 250 Testa Rossa del 1957, stimata intorno ai 9 milioni di sterline, capace di catturare l'attenzione degli appassionati. Con stupore ed entusiasmo, gli utenti hanno celebrato questa unione inaspettata ma di grande classe, riaffermando l'interesse che ogni dettaglio del mondo della Formula 1 riesce a suscitare.

La vita privata di Leclerc si intreccia ora ufficialmente con il mondo dei coniugi, un evento che arriva in perfetto momento in vista della stagione 2026 di Formula 1. Il pilota monegasco si prepara a vivere weekend intensi, con gare e impegni che lo vedranno protagonista durante l'intero campionato, aggiungendo ulteriori emozioni sia in pista che fuori.

La nuova stagione prenderà il via con il Gran Premio d’Australia, che si disputerà ad Albert Park, a Melbourne, nel prossimo weekend. Le sessioni di prove inizieranno venerdì 6 marzo, mentre la gara si terrà domenica 8 marzo, promettendo spettacolo e adrenalina fin dai primi momenti dell'appassionante competizione.

