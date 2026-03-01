Il messaggio URGENTE di Hamilton spinge per un cambiamento nel governo del Regno Unito

Lewis Hamilton ha chiarito che continuerà a fare pressione sul governo britannico dopo la sua recente visita al 10 Downing Street.

Durante l'incontro si è impegnato a promuovere misure concrete per un sistema educativo realmente inclusivo, capace di garantire pari opportunità a tutti i giovani, indipendentemente dal loro background socioeconomico. Il pilota sottolinea l'importanza di intervenire nel settore dell’educazione per creare un ambiente che valorizzi ogni studente e favorisca l’accesso a percorsi di successo.

Nel giugno 2025, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha accolto Hamilton insieme a un gruppo di giovani per una tavola rotonda presso il 10 Downing Street, in segno di sostegno alla fondazione Mission 44, avviata nel 2021 dal pilota stesso.

Quest’organizzazione lavora per riformare il sistema scolastico, offrendo supporto a studenti svantaggiati e promuovendo iniziative volte ad aumentare la presenza di giovani in ambiti come scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e motorsport. Dopo l’impegno estivo, Hamilton ha annunciato ulteriori sviluppi nelle politiche educative del Regno Unito, assicurando un costante monitoraggio dell’attuazione di queste promesse.

La visita al 10 Downing Street favorisce riforme attraverso l’impegno di Starmer

Prima di tornare sui circuiti nella sua seconda stagione con la Scuderia, Hamilton ha espresso il suo apprezzamento sui social media per l’impegno del governo nel realizzare un sistema scolastico più inclusivo, pur precisando che continuerà a vigilare attentamente sull’effettività dei cambiamenti.

Lo scorso 23 febbraio è stato pubblicato il Libro Bianco sulle Scuole, un documento che delinea una visione ambiziosa: eliminare il legame tra lo status socioeconomico dei bambini e le loro future opportunità. L’iniziativa mira a riequilibrare il sistema educativo, migliorando le prospettive non solo degli studenti in condizioni di svantaggio, ma anche di quelli con bisogni educativi speciali o disabilità.

In un post su Facebook, Hamilton ha ricordato quell’incontro storico: “Quando ho visitato il 10 Downing Street con Mission 44 e ho incontrato il Primo Ministro insieme a giovani e collaboratori, portavamo un messaggio chiaro e urgente: il Regno Unito ha bisogno di un sistema educativo che abbracci tutti, senza eccezioni. Abbiamo ascoltato direttamente studenti, insegnanti e genitori, sottolineando l’urgenza di misure essenziali, come dare voce ai giovani, creare un quadro nazionale per la partecipazione studentesca e aumentare la presenza di docenti provenienti da contesti diversificati.”

Il recente Libro Bianco formalizza alcune delle richieste avanzate durante la campagna “Niente avviene in isolamento”. Tra le proposte emergono l’integrazione dell’inclusione nel sistema scolastico, un sostegno personalizzato per i giovani più vulnerabili e una collaborazione più stretta con famiglie, partner e servizi locali. Hamilton ha concluso esprimendo soddisfazione per questi impegni, precisando che la vera sfida sarà vedere come tali misure influiranno concretamente nelle classi e nella vita quotidiana degli studenti.

