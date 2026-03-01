La Formula 1 dovrebbe continuare a gareggiare in aree politicamente insicure?

La Formula 1 ha subito un duro colpo sabato scorso a Bahrain, a soli trenta minuti di macchina dal Circuito Internazionale, a causa di un attacco condotto con droni e razzi.

Con l’élite del motorsport che si prepara per l’inizio della nuova stagione, cresce il dibattito sulla prudenza di recarsi in aree del Medio Oriente caratterizzate da instabilità politica. L’episodio ha sollevato non solo interrogativi sul rischio per il personale, ma anche sulla capacità degli organizzatori di garantire standard di sicurezza adeguati in un contesto globale sempre più incerto.

L’attacco del 28 febbraio ha colpito un centro servizi nel cuore di Manama, a circa trenta chilometri dai consueti luoghi di competizione. Pur non essendoci stati feriti nella base militare, diversi quartieri residenziali della capitale hanno subito gli effetti dell’azione, creando un clima di reale preoccupazione. Il pericolo è stato percepito in maniera concreta dall’intero staff organizzativo legato alla Formula 1, spingendo le autorità a riconsiderare le misure protettive adottate finora.

Ricordi da Jeddah

Non è la prima volta che il paddock si trova a dover fronteggiare minacce legate a tensioni militari nella regione. L’attuale situazione richiama alla mente i fatti accaduti durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2022, quando, nella prima sessione di prove libere, un razzo ha colpito l’area vicina a un deposito Aramco, a appena dodici chilometri dal circuito di Jeddah. Sebbene siano state evidenti colonne di fumo, è stata necessaria una riunione di crisi durata più di quattro ore, dimostrando quanto la sicurezza rappresenti un nodo cruciale per tutti gli addetti ai lavori.

I piloti, inizialmente riluttanti a partire, hanno acconsentito a gareggiare solo dopo aver ricevuto rassicurazioni concrete dalle autorità locali. Tuttavia, quanto accaduto a Manama evidenzia come in un contesto geopolitico instabile tali garanzie possano rivelarsi insufficienti. La Direzione della Formula 1 e la FIA, in collaborazione con gli organi competenti del territorio, stanno monitorando la situazione con attenzione. Nonostante le prossime gare siano previste in Australia, Cina e Giappone e manchi ancora del tempo per il Gran Premio di Bahrain in aprile, la tensione all’interno del paddock è palpabile.

Alcuni membri dei team hanno già rivisto i propri itinerari per la stagione inaugurale in Australia, evitando soste nella regione del Golfo per ridurre al minimo i rischi. Se da un lato la sicurezza del personale è una priorità imprescindibile, dall’altro non si possono ignorare gli ingenti interessi commerciali che il Medio Oriente rappresenta per il mondo della Formula 1. Questa situazione pone un dilemma complesso, in cui la necessità di proteggere gli atleti si scontra con le strategie economiche e gli investimenti a lungo termine nel panorama internazionale.

Sicurezza e commercio

I contratti a lungo termine stipulati con Bahrain, Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi hanno trasformato la regione in uno dei pilastri finanziari del calendario della Formula 1. In particolare, il fatto che l’accordo con Bahrain si estenda fino al 2036 ha suscitato preoccupazioni e richieste di rivedere l’organizzazione delle gare, soprattutto alla luce degli ultimi episodi di instabilità regionale. Questi impegni contrattuali evidenziano come, nonostante i rischi concreti, il valore economico del Medio Oriente resti un fattore decisivo per il futuro della competizione.

All’interno della Grand Prix Drivers' Association si accendono intense discussioni in merito all’etica e alle misure di sicurezza da adottare in ambienti caratterizzati da tensione geopolitica. Nei forum e sui social media cresce l’appello a sospendere gli eventi qualora la minaccia militare persistesse nel tempo. La Formula 1 si trova di fronte a un bivio cruciale: da un lato il FOM difende il calendario previsto, mentre dall’altro il recente attacco evidenzia come lo sport non possa ignorare l’ombra delle tensioni globali, sollevando interrogativi sulla sostenibilità futura di tali manifestazioni.

Obblighi contrattuali della F1 in Medio Oriente (2026) Gran Premio Località Contratto valido fino al Stato 2026 GP di Bahrain Sakhir 2036 Gara 4 (12 aprile) GP dell'Arabia Saudita Jeddah 2030 Gara 5 (19 aprile) GP del Qatar Lusail 2032 Gara 23 (29 novembre) GP di Abu Dhabi Yas Marina 2030 Gara 24 (6 dicembre)

