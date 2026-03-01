Calendario F1 2026: tutte le date delle gare e i dettagli TV per i 24 Gran Premi
Calendario F1 2026: tutte le date delle gare e i dettagli TV per i 24 Gran Premi
La Formula 1 torna e la stagione 2026 si preannuncia spettacolare: ben 24 gare in soli 10 mesi. L'emozione è alle stelle mentre Lando Norris di McLaren si prepara a difendere il titolo mondiale in un contesto di regolamento completamente rinnovato, capace di rivoluzionare il campionato e magari risuscitare la tradizione Ferrari con un ipotetico ritorno di Lewis Hamilton.
Nel frattempo, George Russell parte favorito per la conquista del titolo, anche se il vero ostacolo rimarrà il quattro volte campione mondiale Max Verstappen della Red Bull. Di seguito, tutti i dettagli sul calendario inaugurale che prenderà il via con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne.
Calendario completo delle gare di F1 per il 2026
|Giornata
|Data
|Gara
|1
|8 marzo
|Gran Premio d’Australia
|2
|15 marzo
|Gran Premio di Cina
|3
|29 marzo
|Gran Premio del Giappone
|4
|12 aprile
|Gran Premio del Bahrain
|5
|19 aprile
|Gran Premio dell'Arabia Saudita
|6
|3 maggio
|Gran Premio di Miami
|7
|24 maggio
|Gran Premio del Canada
|8
|7 giugno
|Gran Premio di Monaco
|9
|14 giugno
|Gran Premio di Barcellona-Catalunya
|10
|28 giugno
|Gran Premio dell'Austria
|11
|5 luglio
|Gran Premio della Gran Bretagna
|12
|19 luglio
|Gran Premio del Belgio
|13
|26 luglio
|Gran Premio dell'Ungheria
|14
|23 agosto
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|15
|6 settembre
|Gran Premio d’Italia
|16
|13 settembre
|Gran Premio di Spagna
|17
|26 settembre
|Gran Premio dell’Azerbaigian
|18
|11 ottobre
|Gran Premio di Singapore
|19
|25 ottobre
|Gran Premio degli Stati Uniti
|20
|1 novembre
|Gran Premio di Città del Messico
|21
|8 novembre
|Gran Premio di San Paolo
|22
|21 novembre
|Gran Premio di Las Vegas
|23
|29 novembre
|Gran Premio del Qatar
|24
|6 dicembre
|Gran Premio di Abu Dhabi
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
F1 in TV - come seguire in diretta la stagione 2026
Sky Sports F1 riacquisirà i diritti per trasmettere la stagione 2026, anche se negli Stati Uniti si è registrato un importante cambio: Apple TV ha conquistato i diritti superando l'offerta di ESPN. Ovunque tu sia, ecco tutti i dettagli sulle emittenti che andranno in onda durante le gare di quest'anno:
|Paese / Regione
|Emittente/i
|Albania
|DigitAlb
|Andorra
|DAZN & Canal+
|Antigua e Barbuda (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Argentina
|ESPN Latam
|Armenia
|Handymain (FastSports)
|Australia
|Fox Australia
|Austria
|Servus / ORF
|Azerbaigian
|Handymain (Setanta) & Idman Azerbaijan
|Bahamas (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bangladesh
|F1TV Pro
|Barbados (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Belgio
|Telenet & RTBF
|Belize (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Bermudi (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Butan
|F1TV Pro
|Bolivia
|ESPN Latam
|Bosnia ed Erzegovina
|Handymain (Sport Klub)
|Brasile
|Bandeirantes
|Brunei
|beIN
|Bulgaria
|Nova
|Cambogia
|beIN
|Canada
|RDS / TSN
|Cile
|ESPN Latam
|Cina
|In sospeso
|Taipei cinese
|Reddentes (Videoland & ELTA)
|Colombia
|ESPN Latam
|Isole Cook
|TVWan
|Costa Rica (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Croazia
|Handymain (Sport Klub)
|Cuba (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Cipro
|Asset Ogilvy (CYTA)
|Repubblica Ceca
|Nova
|Danimarca
|Viaplay
|Dominica (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Repubblica Dominicana (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Ecuador
|ESPN Latam
|El Salvador
|ESPN Latam
|Estonia
|TVV3/GO3
|Figi
|TVWan
|Finlandia
|Viaplay
|Francia
|Canal+
|Georgia
|Handymain (Setanta)
|Germania
|Sky DE & RTL
|Grecia
|Asset Ogilvy (ANT1 & ANT1+)
|Grenada (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Guatemala
|ESPN Latam
|Guyana
|ESPN Latam
|Haiti (Caraibi)
|ESPN Latam, Flow Sports & Canal+
|Santa Sede (Città del Vaticano)
|Sky Italia
|Honduras (Caraibi)
|ESPN Latam, Flow Sports
|Ungheria
|M4 Sport
|Islanda
|Viaplay
|India
|FanCode
|Indonesia
|beIN
|Irlanda
|SkyUK
|Israele
|The Sports Channel
|Italia
|Sky Italia
|Giamaica (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Giappone
|DAZN Japan & Fuji TV
|Kazakistan
|Handymain (Setanta)
|Kiribati
|TVWan
|Kirghizistan
|Handymain (Setanta)
|Lettonia
|TV3/GO3
|Liechtenstein
|Sky DE
|Lituania
|TV3/GO3
|Lussemburgo
|RTL Lux & Sky DE
|Malesia
|beIN
|Maldive
|F1TV Pro
|Malta
|Da definire
|Mauritius
|Supersport & Canal+
|Medio Oriente e Nord Africa
|beIN Sports
|Messico
|TUDN
|Moldova
|Handymain (Setanta)
|Monaco
|Canal+
|Montenegro
|Handymain (Sport Klub)
|Myanmar
|Canal+
|Nauru
|TVWan
|Nepal
|F1TV Pro
|Paesi Bassi
|Viaplay
|Nuova Zelanda
|Sky NZ
|Nicaragua (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Niue
|TVWan
|Macedonia del Nord
|Handymain (Sport Klub)
|Norvegia
|Viaplay
|Pakistan
|F1TV Pro
|Panama (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Papua Nuova Guinea
|TVWan
|Paraguay
|ESPN Latam
|Perù
|ESPN Latam
|Filippine
|beIN
|Polonia
|Eleven Sports
|Portogallo
|SportTV
|Porto Rico
|ESPN
|Romania
|Antena
|Saint Kitts e Nevis (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Santa Lucia (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Samoa
|TVWan
|San Marino
|Sky Italia
|Serbia
|Handymain (Sport Klub)
|Singapore
|beIN
|Slovacchia
|Nova
|Slovenia
|Handymain (Sport Klub)
|Isole Salomone
|TVWan
|Sudafrica
|Supersport
|Corea del Sud
|Coupang
|Spagna
|DAZN
|Sri Lanka
|F1TV Pro
|Saint Vincent e Grenadine (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Africa sub-sahariana
|Supersport, Canal+ (in lingua francese)
|Suriname
|ESPN Latam
|Svezia
|Viaplay
|Svizzera
|SRG/SRG/RTS/RSI, Sky DE & Canal+
|Tagikistan
|Handymain (Setanta)
|Thailandia
|beIN
|Timor Est
|beIN
|Tokelau
|TVWan
|Tonga
|TVWan
|Trinidad e Tobago (Caraibi)
|ESPN Latam & Flow Sports
|Turchia
|beIN
|Turkmenistan
|Handymain (Setanta)
|Tuvalu
|TVWan
|Ucraina
|Handymain (Setanta)
|Regno Unito
|Sky UK
|Uruguay
|ESPN Latam
|Stati Uniti
|Apple TV/ESPN Deportes
|Uzbekistan
|Handymain (Setanta)
|Vanuatu
|TVWan
|Venezuela
|ESPN Latam
|Vietnam
|K+ (VSTV)
La prossima gara di F1
Il prossimo appuntamento sul calendario sarà il debutto della stagione con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne. La gara si disputerà domenica 8 marzo alle ore 15:00 ora locale; se seguita dal Regno Unito, l'inizio sarà alle 4:00 di domenica 8 marzo, mentre negli Stati Uniti la diretta partirà alle 23:00 ET (o alle 20:00, ora pacifica) di sabato 7 marzo.
Nuove gare di F1 nel 2026
L'unica novità del calendario 2026 è rappresentata dal Gran Premio di Spagna, che si disputerà sul nuovo circuito di Madring il 13 settembre. Il Circuit de Catalunya resta in stagione, sebbene la gara subisca una nuova denominazione, quella di Gran Premio Barcellona-Catalunya.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La Ferrari, ignorata dalla FIA, sorprende i rivali con una STRANA soluzione
- 2 ore fa
Accusa MOLTO GRAVE contro Netflix riguardo Drive to Survive
- 2 ore fa
Leclerc firma il suo contratto PIÙ IMPORTANTE di sempre, e la conferma è arrivata sui social media
- 2 ore fa
Litigi con Netflix? Hamilton è vistosamente assente dalla piattaforma.
- Ieri 21:07
Il messaggio URGENTE di Hamilton spinge per un cambiamento nel governo del Regno Unito
- Ieri 17:39
La Formula 1 dovrebbe continuare a gareggiare in aree politicamente insicure?
- Ieri 15:36
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio