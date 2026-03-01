Calendario F1 2026: tutte le date delle gare e i dettagli TV per i 24 Gran Premi

La Formula 1 torna e la stagione 2026 si preannuncia spettacolare: ben 24 gare in soli 10 mesi. L'emozione è alle stelle mentre Lando Norris di McLaren si prepara a difendere il titolo mondiale in un contesto di regolamento completamente rinnovato, capace di rivoluzionare il campionato e magari risuscitare la tradizione Ferrari con un ipotetico ritorno di Lewis Hamilton.

Nel frattempo, George Russell parte favorito per la conquista del titolo, anche se il vero ostacolo rimarrà il quattro volte campione mondiale Max Verstappen della Red Bull. Di seguito, tutti i dettagli sul calendario inaugurale che prenderà il via con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne.

Calendario completo delle gare di F1 per il 2026

Giornata Data Gara 1 8 marzo Gran Premio d’Australia 2 15 marzo Gran Premio di Cina 3 29 marzo Gran Premio del Giappone 4 12 aprile Gran Premio del Bahrain 5 19 aprile Gran Premio dell'Arabia Saudita 6 3 maggio Gran Premio di Miami 7 24 maggio Gran Premio del Canada 8 7 giugno Gran Premio di Monaco 9 14 giugno Gran Premio di Barcellona-Catalunya 10 28 giugno Gran Premio dell'Austria 11 5 luglio Gran Premio della Gran Bretagna 12 19 luglio Gran Premio del Belgio 13 26 luglio Gran Premio dell'Ungheria 14 23 agosto Gran Premio dei Paesi Bassi 15 6 settembre Gran Premio d’Italia 16 13 settembre Gran Premio di Spagna 17 26 settembre Gran Premio dell’Azerbaigian 18 11 ottobre Gran Premio di Singapore 19 25 ottobre Gran Premio degli Stati Uniti 20 1 novembre Gran Premio di Città del Messico 21 8 novembre Gran Premio di San Paolo 22 21 novembre Gran Premio di Las Vegas 23 29 novembre Gran Premio del Qatar 24 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi

F1 in TV - come seguire in diretta la stagione 2026

Sky Sports F1 riacquisirà i diritti per trasmettere la stagione 2026, anche se negli Stati Uniti si è registrato un importante cambio: Apple TV ha conquistato i diritti superando l'offerta di ESPN. Ovunque tu sia, ecco tutti i dettagli sulle emittenti che andranno in onda durante le gare di quest'anno:

Paese / Regione Emittente/i Albania DigitAlb Andorra DAZN & Canal+ Antigua e Barbuda (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Argentina ESPN Latam Armenia Handymain (FastSports) Australia Fox Australia Austria Servus / ORF Azerbaigian Handymain (Setanta) & Idman Azerbaijan Bahamas (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Bangladesh F1TV Pro Barbados (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Belgio Telenet & RTBF Belize (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Bermudi (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Butan F1TV Pro Bolivia ESPN Latam Bosnia ed Erzegovina Handymain (Sport Klub) Brasile Bandeirantes Brunei beIN Bulgaria Nova Cambogia beIN Canada RDS / TSN Cile ESPN Latam Cina In sospeso Taipei cinese Reddentes (Videoland & ELTA) Colombia ESPN Latam Isole Cook TVWan Costa Rica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Croazia Handymain (Sport Klub) Cuba (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Cipro Asset Ogilvy (CYTA) Repubblica Ceca Nova Danimarca Viaplay Dominica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Repubblica Dominicana (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Ecuador ESPN Latam El Salvador ESPN Latam Estonia TVV3/GO3 Figi TVWan Finlandia Viaplay Francia Canal+ Georgia Handymain (Setanta) Germania Sky DE & RTL Grecia Asset Ogilvy (ANT1 & ANT1+) Grenada (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Guatemala ESPN Latam Guyana ESPN Latam Haiti (Caraibi) ESPN Latam, Flow Sports & Canal+ Santa Sede (Città del Vaticano) Sky Italia Honduras (Caraibi) ESPN Latam, Flow Sports Ungheria M4 Sport Islanda Viaplay India FanCode Indonesia beIN Irlanda SkyUK Israele The Sports Channel Italia Sky Italia Giamaica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Giappone DAZN Japan & Fuji TV Kazakistan Handymain (Setanta) Kiribati TVWan Kirghizistan Handymain (Setanta) Lettonia TV3/GO3 Liechtenstein Sky DE Lituania TV3/GO3 Lussemburgo RTL Lux & Sky DE Malesia beIN Maldive F1TV Pro Malta Da definire Mauritius Supersport & Canal+ Medio Oriente e Nord Africa beIN Sports Messico TUDN Moldova Handymain (Setanta) Monaco Canal+ Montenegro Handymain (Sport Klub) Myanmar Canal+ Nauru TVWan Nepal F1TV Pro Paesi Bassi Viaplay Nuova Zelanda Sky NZ Nicaragua (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Niue TVWan Macedonia del Nord Handymain (Sport Klub) Norvegia Viaplay Pakistan F1TV Pro Panama (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Papua Nuova Guinea TVWan Paraguay ESPN Latam Perù ESPN Latam Filippine beIN Polonia Eleven Sports Portogallo SportTV Porto Rico ESPN Romania Antena Saint Kitts e Nevis (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Santa Lucia (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Samoa TVWan San Marino Sky Italia Serbia Handymain (Sport Klub) Singapore beIN Slovacchia Nova Slovenia Handymain (Sport Klub) Isole Salomone TVWan Sudafrica Supersport Corea del Sud Coupang Spagna DAZN Sri Lanka F1TV Pro Saint Vincent e Grenadine (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Africa sub-sahariana Supersport, Canal+ (in lingua francese) Suriname ESPN Latam Svezia Viaplay Svizzera SRG/SRG/RTS/RSI, Sky DE & Canal+ Tagikistan Handymain (Setanta) Thailandia beIN Timor Est beIN Tokelau TVWan Tonga TVWan Trinidad e Tobago (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports Turchia beIN Turkmenistan Handymain (Setanta) Tuvalu TVWan Ucraina Handymain (Setanta) Regno Unito Sky UK Uruguay ESPN Latam Stati Uniti Apple TV/ESPN Deportes Uzbekistan Handymain (Setanta) Vanuatu TVWan Venezuela ESPN Latam Vietnam K+ (VSTV)

La prossima gara di F1

Il prossimo appuntamento sul calendario sarà il debutto della stagione con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne. La gara si disputerà domenica 8 marzo alle ore 15:00 ora locale; se seguita dal Regno Unito, l'inizio sarà alle 4:00 di domenica 8 marzo, mentre negli Stati Uniti la diretta partirà alle 23:00 ET (o alle 20:00, ora pacifica) di sabato 7 marzo.

Nuove gare di F1 nel 2026

L'unica novità del calendario 2026 è rappresentata dal Gran Premio di Spagna, che si disputerà sul nuovo circuito di Madring il 13 settembre. Il Circuit de Catalunya resta in stagione, sebbene la gara subisca una nuova denominazione, quella di Gran Premio Barcellona-Catalunya.

