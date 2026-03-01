close global

2026 F1 changes

Calendario F1 2026: tutte le date delle gare e i dettagli TV per i 24 Gran Premi

Alessandro Lombardo
2026 F1 changes

La Formula 1 torna e la stagione 2026 si preannuncia spettacolare: ben 24 gare in soli 10 mesi. L'emozione è alle stelle mentre Lando Norris di McLaren si prepara a difendere il titolo mondiale in un contesto di regolamento completamente rinnovato, capace di rivoluzionare il campionato e magari risuscitare la tradizione Ferrari con un ipotetico ritorno di Lewis Hamilton.

Nel frattempo, George Russell parte favorito per la conquista del titolo, anche se il vero ostacolo rimarrà il quattro volte campione mondiale Max Verstappen della Red Bull. Di seguito, tutti i dettagli sul calendario inaugurale che prenderà il via con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne.

Calendario completo delle gare di F1 per il 2026

Giornata Data Gara
1 8 marzo Gran Premio d’Australia
2 15 marzo Gran Premio di Cina
3 29 marzo Gran Premio del Giappone
4 12 aprile Gran Premio del Bahrain
5 19 aprile Gran Premio dell'Arabia Saudita
6 3 maggio Gran Premio di Miami
7 24 maggio Gran Premio del Canada
8 7 giugno Gran Premio di Monaco
9 14 giugno Gran Premio di Barcellona-Catalunya
10 28 giugno Gran Premio dell'Austria
11 5 luglio Gran Premio della Gran Bretagna
12 19 luglio Gran Premio del Belgio
13 26 luglio Gran Premio dell'Ungheria
14 23 agosto Gran Premio dei Paesi Bassi
15 6 settembre Gran Premio d’Italia
16 13 settembre Gran Premio di Spagna
17 26 settembre Gran Premio dell’Azerbaigian
18 11 ottobre Gran Premio di Singapore
19 25 ottobre Gran Premio degli Stati Uniti
20 1 novembre Gran Premio di Città del Messico
21 8 novembre Gran Premio di San Paolo
22 21 novembre Gran Premio di Las Vegas
23 29 novembre Gran Premio del Qatar
24 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi

F1 in TV - come seguire in diretta la stagione 2026

Sky Sports F1 riacquisirà i diritti per trasmettere la stagione 2026, anche se negli Stati Uniti si è registrato un importante cambio: Apple TV ha conquistato i diritti superando l'offerta di ESPN. Ovunque tu sia, ecco tutti i dettagli sulle emittenti che andranno in onda durante le gare di quest'anno:

Paese / Regione Emittente/i
Albania DigitAlb
Andorra DAZN & Canal+
Antigua e Barbuda (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Argentina ESPN Latam
Armenia Handymain (FastSports)
Australia Fox Australia
Austria Servus / ORF
Azerbaigian Handymain (Setanta) & Idman Azerbaijan
Bahamas (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Bangladesh F1TV Pro
Barbados (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Belgio Telenet & RTBF
Belize (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Bermudi (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Butan F1TV Pro
Bolivia ESPN Latam
Bosnia ed Erzegovina Handymain (Sport Klub)
Brasile Bandeirantes
Brunei beIN
Bulgaria Nova
Cambogia beIN
Canada RDS / TSN
Cile ESPN Latam
Cina In sospeso
Taipei cinese Reddentes (Videoland & ELTA)
Colombia ESPN Latam
Isole Cook TVWan
Costa Rica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Croazia Handymain (Sport Klub)
Cuba (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Cipro Asset Ogilvy (CYTA)
Repubblica Ceca Nova
Danimarca Viaplay
Dominica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Repubblica Dominicana (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Ecuador ESPN Latam
El Salvador ESPN Latam
Estonia TVV3/GO3
Figi TVWan
Finlandia Viaplay
Francia Canal+
Georgia Handymain (Setanta)
Germania Sky DE & RTL
Grecia Asset Ogilvy (ANT1 & ANT1+)
Grenada (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Guatemala ESPN Latam
Guyana ESPN Latam
Haiti (Caraibi) ESPN Latam, Flow Sports & Canal+
Santa Sede (Città del Vaticano) Sky Italia
Honduras (Caraibi) ESPN Latam, Flow Sports
Ungheria M4 Sport
Islanda Viaplay
India FanCode
Indonesia beIN
Irlanda SkyUK
Israele The Sports Channel
Italia Sky Italia
Giamaica (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Giappone DAZN Japan & Fuji TV
Kazakistan Handymain (Setanta)
Kiribati TVWan
Kirghizistan Handymain (Setanta)
Lettonia TV3/GO3
Liechtenstein Sky DE
Lituania TV3/GO3
Lussemburgo RTL Lux & Sky DE
Malesia beIN
Maldive F1TV Pro
Malta Da definire
Mauritius Supersport & Canal+
Medio Oriente e Nord Africa beIN Sports
Messico TUDN
Moldova Handymain (Setanta)
Monaco Canal+
Montenegro Handymain (Sport Klub)
Myanmar Canal+
Nauru TVWan
Nepal F1TV Pro
Paesi Bassi Viaplay
Nuova Zelanda Sky NZ
Nicaragua (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Niue TVWan
Macedonia del Nord Handymain (Sport Klub)
Norvegia Viaplay
Pakistan F1TV Pro
Panama (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Papua Nuova Guinea TVWan
Paraguay ESPN Latam
Perù ESPN Latam
Filippine beIN
Polonia Eleven Sports
Portogallo SportTV
Porto Rico ESPN
Romania Antena
Saint Kitts e Nevis (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Santa Lucia (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Samoa TVWan
San Marino Sky Italia
Serbia Handymain (Sport Klub)
Singapore beIN
Slovacchia Nova
Slovenia Handymain (Sport Klub)
Isole Salomone TVWan
Sudafrica Supersport
Corea del Sud Coupang
Spagna DAZN
Sri Lanka F1TV Pro
Saint Vincent e Grenadine (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Africa sub-sahariana Supersport, Canal+ (in lingua francese)
Suriname ESPN Latam
Svezia Viaplay
Svizzera SRG/SRG/RTS/RSI, Sky DE & Canal+
Tagikistan Handymain (Setanta)
Thailandia beIN
Timor Est beIN
Tokelau TVWan
Tonga TVWan
Trinidad e Tobago (Caraibi) ESPN Latam & Flow Sports
Turchia beIN
Turkmenistan Handymain (Setanta)
Tuvalu TVWan
Ucraina Handymain (Setanta)
Regno Unito Sky UK
Uruguay ESPN Latam
Stati Uniti Apple TV/ESPN Deportes
Uzbekistan Handymain (Setanta)
Vanuatu TVWan
Venezuela ESPN Latam
Vietnam K+ (VSTV)

La prossima gara di F1

Il prossimo appuntamento sul calendario sarà il debutto della stagione con il Gran Premio d’Australia ad Albert Park, a Melbourne. La gara si disputerà domenica 8 marzo alle ore 15:00 ora locale; se seguita dal Regno Unito, l'inizio sarà alle 4:00 di domenica 8 marzo, mentre negli Stati Uniti la diretta partirà alle 23:00 ET (o alle 20:00, ora pacifica) di sabato 7 marzo.

Nuove gare di F1 nel 2026

L'unica novità del calendario 2026 è rappresentata dal Gran Premio di Spagna, che si disputerà sul nuovo circuito di Madring il 13 settembre. Il Circuit de Catalunya resta in stagione, sebbene la gara subisca una nuova denominazione, quella di Gran Premio Barcellona-Catalunya.

