È stato diffuso un messaggio preoccupante sul motore Ferrari di Lewis Hamilton

Un alleato della Ferrari ha parlato onestamente del livello del motore di Lewis Hamilton nella stagione 2026.

Sergio Pérez ha fatto una confessione franca sul livello attuale di Cadillac in vista del Campionato Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota messicano ha commentato le aspettative relative al debutto della scuderia statunitense, che farà la sua comparsa il prossimo weekend al Gran Premio d’Australia.

"Mi aspetto che questo progetto dia i suoi frutti col tempo, che diventi competitivo e ci regali gare spettacolari. Essendo realistici, però, per ora la sfida sembra ancora molto lontana", ha dichiarato Pérez, aggiungendo che sarebbe un risultato eccezionale concludere la stagione davanti a ben tre team.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

