La rivale della Ferrari che potrebbe salvare l'Aston Martin nel 2026

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, Aston Martin sarebbe interessata ad ingaggiare un'altra leggenda del design di Formula 1 per affiancare Adrian Newey.

Newey si è unito al team lo scorso marzo, dopo aver lavorato con giganti come McLaren, Williams e Red Bull, e vanta 26 campionati nella sua illustre carriera. Il 67enne è inizialmente arrivato alla squadra di Silverstone come partner tecnico senior, prima di assumere il ruolo di team principal, supervisionando le prestazioni della sua prima Aston Martin, l'AMR26.

Tuttavia, i test pre-stagionali del 2026 non sono andati bene, poiché il team ha completato il minor numero di giri a causa di problemi di affidabilità. Sebbene Honda, il produttore del propulsore, si sia assunto gran parte della responsabilità, non c'è dubbio che Newey si impegnerà a migliorare le prestazioni del telaio, soprattutto con l'arrivo dei nuovi regolamenti per il 2026.

Recenti notizie indicano che Aston Martin intende coinvolgere uno degli ex colleghi di Newey in Red Bull per rafforzare il design del telaio. Craig Skinner ha lavorato al fianco di Newey alla Red Bull tra il 2006 e il 2024, vincendo sei campionati costruttori, e diventando capo progettista nel 2022. Il suo addio alla Red Bull è stato annunciato la scorsa settimana e, secondo la Gazzetta, Aston Martin sta mostrando grande interesse nel mettere a frutto la vasta esperienza di Skinner.

La stessa pubblicazione osserva che a Skinner potrebbe essere richiesto un periodo di inattività di sei mesi dopo aver lasciato il suo incarico, il che gli impedirebbe di unirsi immediatamente a una squadra rivale. Ciononostante, il team britannico è ansioso di aggiungere la sua esperienza al proprio organico. Newey e Skinner hanno vinto complessivamente 14 campionati durante la loro permanenza alla Red Bull; Tuttavia, il veterano ingegnere aveva già vinto 12 titoli prima di unirsi al team di Milton Keynes.

A 67 anni, Newey ha la Formula 1 nel sangue dalla stagione 1988, quando il suo primo progetto scese in pista con il team March (in seguito noto come Leyton House). La Williams lo assunse successivamente come responsabile del design, consentendo a piloti come Nigel Mansell e Alain Prost di vincere il campionato piloti nelle stagioni consecutive del 1992 e 1993.

Nel 1996, scelse di lasciare la Williams per unirsi alla McLaren come direttore tecnico, dove i suoi progetti innovativi aiutarono Mika Häkkinen a conquistare altri titoli. Successivamente, nel 2006, Newey passò alla Red Bull, svolgendo un ruolo decisivo come direttore tecnico nel trasformare il team in una vera e propria macchina da campionato.

Cosa si è detto della firma di Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha annunciato ufficialmente il nuovo compagno di squadra di Fernando Alonso dopo mesi di indiscrezioni.

Il team di Lawrence Stroll ha annunciato la firma di Adrian Newey, ex responsabile del design della Red Bull Racing, dopo diverse settimane di speculazioni.

L'annuncio è arrivato durante un evento presso il campus Aston Martin di Silverstone, dove il britannico è stato presentato dopo il suo svincolo dalla Red Bull. Lawrence ha riferito che Newey entrerà inizialmente come azionista e in seguito come membro del team, ricoprendo il ruolo di direttore tecnico.

Si prevede che il dirigente inizierà a lavorare a partire dalla fine del 2025 e che il suo lavoro avrà un impatto sulla vettura del due volte campione del mondo spagnolo per la stagione 2026.

Aston avrà quindi un nuovo alleato per le modifiche al regolamento di Formula 1, dove sperano che Alonso abbia la sua ultima possibilità di diventare nuovamente campione del mondo.

