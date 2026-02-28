La Mercedes potrebbe essere ROVINATA a causa di Fernando Alonso

Fernando Alonso avrebbe un piano per salvare l'Aston Martin dal fallimento nella stagione 2026 di Formula 1, un piano che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla Mercedes.

Secondo l'esperto di motorsport Jon Noble, intervenuto al podcast The Race, il due volte campione del mondo potrebbe fare pressione sulla FIA affinché apporti modifiche che andrebbero a vantaggio della sua squadra.

Ha dichiarato: "Penso che i commenti iniziali di Alonso non riguarderanno una critica alla Honda, ma piuttosto ai regolamenti, dicendo che non sono sicuri e cose del genere. Se i regolamenti cambiassero, sarebbe estremamente vantaggioso per il principale punto debole della Honda.

"Il miglioramento più grande per loro deriverebbe da questo, più di qualsiasi altra cosa possano introdurre. Più dell'ADUO e di qualsiasi altra cosa", ha commentato.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

