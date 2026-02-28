Il segreto della Mercedes per battere la Red Bull
Il segreto della Mercedes per battere la Red Bull
Mercedes, tramite uno dei suoi partner, avrebbe trovato un modo per superare la Red Bull Racing nel 2026.
Alpine potrebbe fornire a Franco Colapinto strumenti per la sua monoposto paragonabili a quelli utilizzati da Max Verstappen alla Red Bull. Secondo le informazioni rivelate da NextGen-Auto, il team francese avrebbe tratto ispirazione dal team del quattro volte campione del mondo per sviluppare un componente per la propria monoposto.
Questa è stata la loro risposta quando gli è stato chiesto: "Siamo tutti dei plagiari sfacciati. Guardiamo tutto ciò che gli altri sanno fare dentro e fuori dalla pista e, se ci piace, lo rubiamo.
"Quando osserviamo la loro velocità, la loro velocità in curva, il modo in cui distribuiscono la loro energia, tutto questo... ci copiamo tutti a vicenda", ha confermato Steve Nielsen, team principal.
Correlato: ATTENZIONE Antonelli: la FIA conferma le MODIFICHE al regolamento F1 2026
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
È stato diffuso un messaggio preoccupante sul motore Ferrari di Lewis Hamilton
- 1 ora fa
Ferrari Notizie: gareggerà in F1 PIÙ DIVERSA CHE MAI; il fatturato MULTIMILIONARIO
- 1 ora fa
Antonelli in F1: segreto della Mercedes; ROVINATA a causa di Alonso
- 2 ore fa
Riepilogo Hamilton F1: Netflix rivela filmato; rivale rivela preoccupazione; messaggio preoccupante sul motore
- 2 ore fa
Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
- 2 ore fa
La rivale della Ferrari che potrebbe salvare l'Aston Martin nel 2026
- Ieri 20:02
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio