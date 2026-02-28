Il segreto della Mercedes per battere la Red Bull

Mercedes, tramite uno dei suoi partner, avrebbe trovato un modo per superare la Red Bull Racing nel 2026.

Alpine potrebbe fornire a Franco Colapinto strumenti per la sua monoposto paragonabili a quelli utilizzati da Max Verstappen alla Red Bull. Secondo le informazioni rivelate da NextGen-Auto, il team francese avrebbe tratto ispirazione dal team del quattro volte campione del mondo per sviluppare un componente per la propria monoposto.

Questa è stata la loro risposta quando gli è stato chiesto: "Siamo tutti dei plagiari sfacciati. Guardiamo tutto ciò che gli altri sanno fare dentro e fuori dalla pista e, se ci piace, lo rubiamo.

"Quando osserviamo la loro velocità, la loro velocità in curva, il modo in cui distribuiscono la loro energia, tutto questo... ci copiamo tutti a vicenda", ha confermato Steve Nielsen, team principal.

Correlato: ATTENZIONE Antonelli: la FIA conferma le MODIFICHE al regolamento F1 2026

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato