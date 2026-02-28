La FIA ha annunciato che apporterà modifiche alle regole della F1 a partire dal 2026, decisione che potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni del motore Mercedes utilizzato da Kimi Antonelli.

Negli ultimi tempi, infatti, il nuovo regolamento sui motori è stato oggetto di aspre critiche, tanto che le lamentele sono giunte fino ai vertici dell’organizzazione. Nikolas Tombazis, direttore generale della FIA, ha confermato che nei prossimi mesi assisteremo a cambiamenti significativi, capaci di trasformare radicalmente l’attuale assetto normativo, aprendo la strada a una stagione che promette di essere molto diversa da quella in corso.

Max Verstappen ha definito il nuovo regolamento “la Formula E sotto steroidi”, sottolineando come la competizione si fosse sentita appiattita e priva dell’entusiasmo tipico delle gare di una volta. Le sue osservazioni, per quanto dure, hanno trovato eco a livello internazionale, contribuendo a mettere in luce le criticità che i piloti stanno vivendo. Di conseguenza, la pressione mediatica e sportiva ha spinto la FIA a rivalutare la situazione, lasciando presagire che in breve tempo non si manterranno i termini attuali.

La FIA prende molto sul serio i reclami degli addetti ai lavori. "Siamo consapevoli che la maggior parte degli appassionati e degli operatori del settore si sta già abituando alle nuove monoposto, ma non escludiamo la necessità di effettuare alcuni aggiustamenti per migliorare la competizione", ha dichiarato Tombazis.

Il direttore ha inoltre evidenziato l’importanza di mantenere un dialogo costante con i team, i produttori di unità di potenza e i piloti, sottolineando come esistano margini di intervento che possono portare benefici a tutto lo sport, pur riconoscendo che ogni modifica dovrà passare il vaglio dell’intera struttura direttiva.

Tombazis è categorico nel prevedere che le regole per il 2026 subiranno dei cambiamenti. Pur precisando che non ci si aspetta una rivoluzione immediata, ha ammesso che, nei prossimi mesi, molto probabilmente non resterà nulla com’era fino ad ora.

Le critiche di Verstappen e di altri piloti, che sostengono di non poter esprimere al massimo il proprio potenziale finché le problematiche attuali non verranno risolte, hanno contribuito a creare un clima di incertezza che sembra destinato a trasformarsi nel prossimo futuro.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

