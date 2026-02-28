UFFICIALE: La Formula 1 rilascia una dichiarazione dopo gli attacchi in Medio Oriente

La Formula 1 sta monitorando attentamente gli sviluppi in Medio Oriente. Con le prime tre gare della stagione già concluse, il vertice del motorsport si sta ora dirigendo nella regione, dove sabato scorso sono stati segnalati attentati.

La nuova stagione inizierà la prossima settimana a Melbourne. Il Gran Premio di Cina si terrà a Shanghai nel fine settimana del 14 marzo, seguito dalla terza gara dell'anno a Suzuka. Il 10 aprile, l'élite si recherà in Bahrein e una settimana dopo la doppia gara si concluderà a Jeddah.

Inoltre, è stato recentemente annunciato che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l'Iran, provocando attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari statunitensi e israeliani in Medio Oriente; sono state segnalate esplosioni sia in Arabia Saudita che in Bahrein.

Al momento, nessun team o personale di Formula 1 si trova nella zona. Sebbene l'élite del motorsport si recherà nella regione tra un mese e mezzo, continua a monitorare attentamente ogni sviluppo.

Un rappresentante della Formula 1 ha dichiarato a GP Fans: "Le nostre prossime tre gare si svolgeranno in Australia, Cina e Giappone, e non in Medio Oriente, poiché questi eventi sono previsti tra qualche settimana. Come sempre, stiamo monitorando la situazione molto attentamente e collaborando a stretto contatto con le autorità competenti".

Pirelli avrebbe dovuto effettuare un test pneumatici sul Circuito Internazionale del Bahrain questo fine settimana, ma il costruttore italiano ha deciso di annullarlo a causa delle attuali circostanze. "I due giorni previsti per lo sviluppo delle gomme da bagnato, previsti per oggi e domani sul Circuito Internazionale del Bahrain, sono stati annullati per motivi di sicurezza a causa dell'evolversi della situazione internazionale", ha spiegato un portavoce Pirelli a The Race.

Correlato: La Mercedes potrebbe essere ROVINATA a causa di Fernando Alonso

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato