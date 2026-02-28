Netflix rivela un filmato inedito di Lewis Hamilton che reagisce all'umiliazione subita da Christian Horner
Netflix rivela un filmato inedito di Lewis Hamilton che reagisce all'umiliazione subita da Christian Horner
Netflix ha pubblicato un nuovo filmato di Lewis Hamilton durante l'umiliazione subita da Christian Horner, pochi mesi dopo il licenziamento di Sergio Pérez dalla Red Bull Racing.
La nuova stagione di Drive to Survive ha mostrato un filmato inedito del momento in cui l'ex team principal è stato fischiato durante lo show di presentazione della squadra all'inizio del 2025.
Questo momento ha suscitato scalpore tra i tifosi, soprattutto messicani, a causa di tutto ciò che è accaduto in seguito al licenziamento di Checo Pérez alla fine del 2024.
Ora, i social media sono invasi da queste nuove immagini, con Lewis Hamilton e Max Verstappen che hanno reagito ognuno a modo suo all'imbarazzante momento vissuto da Horner.
Lewis Hamilton and Charles Leclerc listening to the boos Christian Horner got at the F1-75 live show 💀💀💀💀 pic.twitter.com/kZePDBuSre— deni (@fiagirly) February 27, 2026
Correlato: ULTIME NOTIZIE: Il ritorno di Lewis Hamilton potrebbe essere a rischio a causa dell'alluvione
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
È stato diffuso un messaggio preoccupante sul motore Ferrari di Lewis Hamilton
- 1 ora fa
Ferrari Notizie: gareggerà in F1 PIÙ DIVERSA CHE MAI; il fatturato MULTIMILIONARIO
- 1 ora fa
Antonelli in F1: segreto della Mercedes; ROVINATA a causa di Alonso
- 2 ore fa
Riepilogo Hamilton F1: Netflix rivela filmato; rivale rivela preoccupazione; messaggio preoccupante sul motore
- 2 ore fa
Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
- 2 ore fa
La rivale della Ferrari che potrebbe salvare l'Aston Martin nel 2026
- Ieri 20:02
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio