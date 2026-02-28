close global

Christian Horner and Lewis Hamilton look at each other in a composite featuring a Ferrari logo background

Netflix rivela un filmato inedito di Lewis Hamilton che reagisce all'umiliazione subita da Christian Horner

Netflix rivela un filmato inedito di Lewis Hamilton che reagisce all'umiliazione subita da Christian Horner

Gianluca Cosentino
Christian Horner and Lewis Hamilton look at each other in a composite featuring a Ferrari logo background

Netflix ha pubblicato un nuovo filmato di Lewis Hamilton durante l'umiliazione subita da Christian Horner, pochi mesi dopo il licenziamento di Sergio Pérez dalla Red Bull Racing.

La nuova stagione di Drive to Survive ha mostrato un filmato inedito del momento in cui l'ex team principal è stato fischiato durante lo show di presentazione della squadra all'inizio del 2025.

Questo momento ha suscitato scalpore tra i tifosi, soprattutto messicani, a causa di tutto ciò che è accaduto in seguito al licenziamento di Checo Pérez alla fine del 2024.

Ora, i social media sono invasi da queste nuove immagini, con Lewis Hamilton e Max Verstappen che hanno reagito ognuno a modo suo all'imbarazzante momento vissuto da Horner.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Il ritorno di Lewis Hamilton potrebbe essere a rischio a causa dell'alluvione

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Ferrari Lewis Hamilton

