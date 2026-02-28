ULTIME NOTIZIE: Il ritorno di Lewis Hamilton potrebbe essere a rischio a causa dell'alluvione

Con poco più di una settimana al tanto atteso ritorno di Lewis Hamilton in Formula 1 e con il Gran Premio d’Australia alle porte, Melbourne è colpita da precipitazioni eccezionali che hanno innescato un diluvio senza precedenti.

Il Gran Premio, giunto alla sua 89ª edizione, entrò a far parte del Campionato Mondiale nel 1985, disputandosi inizialmente ad Adelaide per poi trasferirsi, nel 1996, sull’iconico Albert Park Circuit. La sospensione delle gare del 2020 e 2021, insieme alle recenti modifiche apportate dal 2022 – come l’allargamento della curva 7 e la rimozione del chicane in curva 10 – hanno segnato una nuova fase nella storia dell’evento.

Attualmente, l’intensa pioggia sta causando seri disagi nella regione del Victoria: numerosi voli sono stati ritardati o cancellati, mentre migliaia di abitazioni ne hanno subito le conseguenze, rimanendo senza corrente. Anche edifici e strade sommerse presentano danni rilevanti.

Le previsioni annunciavano un miglioramento già a metà settimana, con la revoca di alcune allerte meteo. Nei giorni precedenti la gara, l’arrivo dei team a Melbourne rischia di essere complicato dalle condizioni avverse; infatti, sebbene venerdì e sabato si attendano sessioni asciutte per prove libere e qualifiche, domenica il tempo dovrebbe peggiorare con oltre il 50% di possibilità di pioggia.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

