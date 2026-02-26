Mercedes va in ALLERTA per il suo motore

Sebbene nelle ultime settimane Mercedes non avesse mostrato evidenti difficoltà, la nuova unità di potenza ha manifestato alcuni piccoli problemi di affidabilità.

Secondo Autoracer, l’entità delle anomalie supera le prime stime, sollevando preoccupazioni sul motore tedesco all’interno del team. Nonostante tali criticità, Mercedes resta tra i favoriti per il campionato: negli anni ha dimostrato di saper sviluppare una power unit altamente competitiva e le prospettive per il 2026 appaiono positive.

Inoltre, il team ha individuato un miglioramento nel rapporto di compressione che potrebbe tradursi in un incremento di potenza, sebbene le altre scuderie abbiano espresso riserve sul metodo adottato, mentre la FIA sta approfondendo la questione.

Mercedes preoccupata per l'affidabilità

Durante le sessioni di prova a Barcellona e Bahrain l’unità ha offerto prestazioni solide, sebbene siano emerse alcune criticità. Secondo un quotidiano italiano, tali problemi hanno indotto il team a procedere in maniera più prudente durante le prove.

A Bahrain la scuderia fabbrica ha sperimentato l’ultima versione della power unit, mentre le squadre clienti hanno dovuto accontentarsi di una versione precedente. Con l’inizio del campionato a Melbourne i clienti riceveranno l’aggiornamento, anche se Toto Wolff resta particolarmente preoccupato per l’affidabilità di quella specifica linea.

Il giornalista F1 Roberto Chinchero ha commentato: "Il motore Mercedes non risulta essere affidabile quanto si credeva. A Bahrain sono stati scartati due motori per problemi differenti. Mi hanno informato che in Australia sarà necessario adottare il mapping utilizzato dai clienti per evitare di sovraccaricare l'unità."

