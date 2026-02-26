La dolorosa separazione di Antonelli a pochi giorni dall'inizio della stagione

Kimi Antonelli torna a far parlare di sé, ma questa volta per motivi personali. La sua ex fidanzata, Eliska Babickova, ha annunciato attraverso i social che la coppia ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia.

La stella ceca ha spiegato martedì che, durante tutto il mese di febbraio, hanno tentato di superare le divergenze che li dividevano, giungendo alla consapevolezza che le loro vite avrebbero dovuto prendere direzioni diverse.

Il pilota, già protagonista di episodi turbolenti nel 2026 – dopo l’incidente accaduto alla sua lussuosa Mercedes nei pressi della sua abitazione a San Marino – si sta preparando per affrontare la sua seconda stagione in Formula 1.

Ex di Kimi Antonelli: Sono io che ho messo fine alla relazione

Su Instagram Babickova ha raccontato: "È successo recentemente. Durante febbraio, io e Kimi abbiamo cercato di risolvere i nostri problemi, senza riuscire a capire dove la nostra relazione avesse iniziato a non funzionare. Ho esitato a parlarne, nonostante i rumor fossero in circolazione da tempo".

L’ex pilota ha sottolineato che nessuno dei due ha causato attivamente la rottura. "Ho sentito troppe speculazioni, narrazioni distorte e notizie fuorvianti. Voglio chiarire che la separazione è avvenuta perché non condividevamo più gli stessi progetti e valori per il futuro. Non c’è stato alcun dramma, infedeltà o terze parti coinvolte: semplicemente, le nostre strade si sono divise", ha aggiunto.

Per porre fine alla questione, ha concluso: "Non commenterò ulteriormente. Se dovesse emergere qualcosa di veramente importante, lo comunicherò, ma desidero mettere un punto alle speculazioni. Questa decisione è definitiva."

